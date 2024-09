Allegro będzie sprzedawać alkohol. Platforma podała datę i wymagania

Allegro już od miesięcy analizowało taką możliwość. Sprzedaż alkoholu za pośrednictwem internetu jest w Polsce legalna, choć budzi silne emocje. Po tym, jak platforma poinformowała w maju tego roku, że pracuje nad rozwiązaniem, by poszerzyć asortyment o takie produkty, pojawiły się głosy krytyki, w tym ze strony terapeutów, zaniepokojonych łatwiejszym dostępem nieletnich do takich napojów.

Platforma przekonuje jednak, że spełnienie wymogów online to nie wszystko. Jak poinformowała, klienci mogą wybrać odbiór osobisty w punkcie sprzedaży danego sklepu lub specjalną dostawę do rąk własnych realizowaną przez firmę kurierską. „Specjalny proces dostawy oznacza, że kurier będzie zobowiązany do weryfikacji tożsamości, wieku, trzeźwości odbiorcy oraz sprawdzenia specjalnego kodu PIN, a następnie potwierdzenia wykonania pełnej weryfikacji, którą otrzyma również sprzedawca” – czytamy.

Allegro dodało, że nocne dostawy bądź odbiór w automatach paczkowych nie będą możliwe, a dostawy będą się odbywać w standardowych godzinach pracy kurierów, a więc od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.00 i w soboty do godziny 13.00.