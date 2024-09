Mieli walczyć z Żabką. Teraz mogą zmienić właściciela

W liście skierowanym do Kanadyjczyków firma Seven & i Holdings stwierdziła, że oferta jest rażąco niedowartościowana oraz obarczona ryzykiem regulacyjnym. 7-Eleven to największa na świecie sieć sklepów typu convenience - ma 85 tys. placówek w 20 krajach.

Czy 7-Eleven chce przejęcia?

Właściciel sieci sklepów zapewnia jednak, że pozostaje otwarty na negocjacje i jest gotowy rozważyć lepszą propozycję. Jeśli transakcja się powiedzie, powstanie globalny gigant sklepów spożywczych zatrudniający 100 tys. pracowników.

Nigdy dotąd japońskiej firmy tej wielkości nie kupił zagraniczny podmiot. Analitycy podkreślają, że historycznie rzecz biorąc, to właśnie firmy z Japonii chętniej kupowały zagraniczne przedsiębiorstwa. - Japonia musi chronić swoje aktywa narodowe, a ta sieć jest ważnym aktywem, więc należy spodziewać się długiego, rozwlekłego procesu negocjacji – powiedział BBC Neil Newman, szef strategii w Astris Advisory Japan. - Jeśli się uda, to pokaże to, że Japonia jest otwarta na biznes i chętnie przyjmuje zagraniczne inwestycje – dodał.

W zeszłym roku japoński rząd wydał nowe wytyczne dotyczące fuzji i przejęć, wzywając firmy, aby nie odrzucały wiarygodnych ofert przejęcia bez szczerego rozważenia.