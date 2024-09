Biedronka rozdaje kupony na zakupy za 150 zł. Płaci za błąd

Biedronka na swojej stronie internetowej informuje, że rozdaje vouchery o wartości 150 zł. Mogą je dostać w ramach rekompensaty konsumenci, którzy zostali wprowadzeni w błąd co do warunków jednej z promocji w przekazach reklamowych. Plakaty w sklepach nie informowały o produktach, których nie można było kupić za vouchery, jakie sieć rozdawała w ramach akcji "Magia Rabatów – Zabawki i Książki – Voucher od 01.12.2022 r. do 03.12.2022 r."

Dlaczego Biedronka rozdaje po 150 zł

Teraz ci, którzy otrzymali promocyjny voucher, ale go nie zrealizowali i nadal są w programie lojalnościowym sieci, mogą dostać kupon o wartości 150 zł na zakupy.

- Posiadacze aplikacji lub karty Moja Biedronka byli zachęcani przez sieć do zakupu trzech produktów z kategorii książki i/lub zabawki, a połowę kwoty wydanej na te produkty mieli otrzymać w formie vouchera wydrukowanego na paragonie. Voucher można było przeznaczyć na kolejne zakupy. W reklamach zamieszczonych w sklepach brakowało jednak dokładnej listy produktów, które można było kupić - informował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Materiały marketingowe opatrzone były gwiazdką, przy której mniejszym drukiem informowano o ograniczeniach promocji, która miała obowiązywać tylko na wybrane artykuły przemysłowe lub tekstylia. Ze skarg, które otrzymywał Urząd, wynikało, że konsumenci byli zaskoczeni tym, że nie mogą zapłacić voucherem za dużą część produktów.