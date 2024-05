Cena ze sklepu Harrods znaczy, że jeden owoc i to wcale nieduży – co prawda, starannie zapakowany w kartonowe pudełko – kosztuje ok. 9 złotych. Jest w nim ok 50 sztuk.

Inaczej licząc sztuka kosztuje tyle samo, co całe półkilogramowe opakowanie w Lidlu. A w londyńskim Tesco za kilogram trzeba zapłacić w tej chwili 12,50 funta. Na brytyjskim bazarze można te owoce kupić, płacąc nawet po 7 funtów za kilogram.

Taniej polecieć do Hiszpanii

W dyskusji, jaka się wywiązała po artykule „The Sun”, który ujawnił cenowy wyskok w Harrodsie, jedna z komentatorek napisała: „Znacznie taniej byłoby polecieć do Hiszpanii, na przykład do Murcji, bo tam na południu akurat mamy czereśniowy szczyt zbiorów, kupić 10 kilo po 2 euro i przywieźć na wyspy”.

Rzeczywiście, teoretycznie jest to jakiś pomysł. Bo bilet lotniczy z Londynu na południe Hiszpanii, to wydatek ok 60 euro z bagażem podręcznym o wadze 10 kg.