W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama

Porozumienie USA–Chiny: niższe cła i koniec impasu

Po miesiącach napięć, Stany Zjednoczone i Chiny ogłosiły ramowe porozumienie handlowe. USA zadeklarowały obniżenie ceł na chińskie towary z 145 proc. do 55 proc., a Chiny zredukowały stawkę do 10 proc. dla importu z USA. Wśród ustaleń znalazło się także odblokowanie eksportu metali ziem rzadkich przez Pekin oraz kontynuacja kształcenia chińskich studentów w USA. Choć szczegóły porozumienia nie zostały jeszcze ujawnione, obie strony deklarują chęć normalizacji stosunków.

Polski e-handel zagrożony nowym podatkiem obrotowym

Ministerstwo Finansów analizuje możliwość objęcia handlu internetowego podatkiem obrotowym. Obecnie obowiązujący podatek od sprzedaży dotyczy głównie sieci stacjonarnych, jednak rząd rozważa rozszerzenie go na e-commerce, co może dać budżetowi nawet 1 mld zł rocznie. Branża jest zaniepokojona – jak podkreśla Mateusz Jeżyk, sektor e-handlu to głównie MŚP, które już teraz zmagają się z wysokimi kosztami. Eksperci ostrzegają, że nowe przepisy mogą okazać się nieskuteczne wobec zagranicznych platform.