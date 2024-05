Amazon przełamuje bariery. Nowy program umożliwia niewidomym pracę w magazynie

Program HOMER nie byłby jednak możliwy bez wsparcia naukowców. W jego tworzenie zaangażowany był inżynier Marek Tankielun z PWr, który testował rozwiązania pozwalające dostosować stanowiska pracy do potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Ponadto zaplanował odpowiedni projekt ścieżki komunikacyjnej do poruszania się po centrum logistycznym i przeprowadził niezbędne testy. Pracował także przy dostosowaniu formularza rekrutacyjnego online tak, by współpracował on z oprogramowaniem używanym przez osoby niewidome i niedowidzące.

– Na co dzień zajmuję się konsultowaniem projektów dostępnościowych dla osób niewidomych związanych z przestrzenią publiczną. W przypadku programu HOMER największym wyzwaniem było przystosowanie przestrzeni w taki sposób, aby poruszanie się po niej było czytelne i wolne od przeszkód. Niektóre aspekty, takie jak dojście do stanowiska pracy, czy przejście do stolika na pracowniczej stołówce, mogą wydawać się pełnosprawnym osobom banalne. Tymczasem dla osób z niepełnosprawnością wzrokową nie jest to takie proste. Potrzebna jest ku temu odpowiednia infrastruktura obiektu, która zapewni im całkowitą samodzielność. Wiem o tym doskonale, ponieważ sam należę do tej społeczności – mówi Marek Tankielun z Politechniki Wrocławskiej.

Szacuje się, że w Polsce jest ponad 100 tysięcy osób niewidomych, a wskaźnik aktywności zawodowej w tej grupie nie przekracza 20 procent. Amazon swoim działaniem pozwoli choć nieznacznie zmienić ten stan rzeczy. Koncern konsekwentnie dąży do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami – od 2020 roku prowadzi też program MigaMY, w ramach którego ma 140 miejsc pracy dla osób niedosłyszących i niesłyszących.