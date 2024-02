Body Shop zamknie 75 sklepów i zwolni setki pracowników

Sieć The Body Shop zamknie w nadchodzących tygodniach 75 sklepów w Wielkiej Brytanii i zwolni 489 pracowników. Oznacza to, że w połączeniu z cięciami kosztów w centrali firmy zwolnionych zostanie od 750 do 800 osób.