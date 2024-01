IKEA przeznaczy pół miliarda złotych na obniżki cen połowy produktów

IKEA wdrożenie planu obniżania cen zaczęła we wrześniu 2023 r., początkowo objął on 500 produktów. Akcja była stopniowo rozszerzana, by w całym roku finansowym 2024, kończącym się w sierpniu, objąć ok 5 tys. produktów, czyli połowę asortymentu. Firma podkreśla, że nie chodzi o czasowe promocje, a obniżki cen regularnych, bez terminu zakończenia ich obowiązywania.



- To nasza odpowiedź na obecne wyzwania związane ze wzrostem cen i sytuacją gospodarstw domowych. Średnio obniżka może wynieść ok. 19 proc. - mówi Katarzyna Broniarek-Niemczycka, odpowiedzialna za komunikację w IKEA Polska.

Firma podkreśla, że jest to możliwe dzięki szeregom akcji optymalizacji kosztów, tak na poziomie produkcji, jak i logistyki. Wdrożenie jest prowadzone teraz, gdy uspokoiła się sytuacja z przerwanymi łańcuchami dostaw, co wywołała pandemia. Spowodowało to wzrost cen wielu kategorii oraz kłopoty z dostępnością niektórych kategorii.



- Z badań wynika, że Polska jest w czołówce państw z najwyższym poziomem obaw o wzrost cen. Wiele osób boi się o finanse bardziej niż o własne zdrowie, co pokazuje jak trudna jest sytuacja — mówi Magdalena Krokowska-Wicherek, dyrektorka regionu w IKEA Retail.