Przy zakupie zabawek zaczęliśmy trzymać się za portfel

Na co 500+ i 800+

Dentsu Polska zapytał też rodziców, na co przeznaczają świadczenie wychowawcze 500+. Okazuje się, że zwykle na najważniejsze potrzeby domowych budżetów, takie jak artykuły szkolne (56 proc. wskazań w badaniu), żywność (43 proc.), a także ewentualne wydatki edukacyjne (50 proc.). - W tym kontekście zakup zabawek to raczej dodatek, mniej priorytetowy w porównaniu do innych potrzeb związanych z rozwojem dziecka ¬– zauważa Ilona Szynkowska.

Z kolei dodatkowe 300 złotych, o które świadczenie 500+ ma być zwiększone od 1 stycznia 2024 r. znaczne grono rodziców planuje przeznaczyć na oszczędności rozumiane jako zabezpieczenie przyszłości dziecka. Wskazało tak aż 44 proc. respondentów.