Podkreśla przy tym, że złożona 27 listopada 2023 r. sanacja nie jest postępowaniem upadłościowym. - Jest jednym z postępowań restrukturyzacyjnych, w ramach którego ma nastąpić reorganizacja firmy ukierunkowana na rozwiązanie aktualnych trudności i umożliwienie dalszego rozwoju biznesowego w kolejnych kwartałach 2024 r. – tłumaczy zarząd NEONET. I zapewnia, że jest zdeterminowany do uzdrowienia przedsiębiorstwa i prowadzenia działalności.

Okazuje się jednak, że 28 listopada NEONET złożył w sądzie także wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego (to o tym wniosku od rana informowały media). - Krok ten został podjęty wyłącznie na wypadek, gdyby w toku priorytetowego postępowania sanacyjnego nie udało się osiągnąć konsensusu między spółką, a jej kontrahentami – tłumaczy teraz w oświadczeniu zarząd NEONET. - Spółka nie zakłada, aby do tej sytuacji miało dojść, natomiast z uwagi na zabezpieczenie interesu kontrahentów i wierzycieli Spółki, zarząd NEONET podjął decyzję o złożeniu obu wniosków - dodaje.

Podkreśla też, że zgodnie z przepisami wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego jest rozpoznawany w pierwszej kolejności. To jego zdaniem „dobitnie pokazuje wolę spółki do jak najszybszego i skutecznego rozwiązania aktualnych trudności".

Te kłopoty to zaskoczenie

Kłopoty NEONET są zaskoczeniem dla rynku i klientów. Media przypominają, że jeszcze w czerwcu w wywiadzie na łamach Retailnet Andrzej Czarnecki, dyrektor rozwoju w NEONET opowiadał, że sieć otwiera 20-25 sklepów rocznie, jednocześnie prowadząc proces relokacji i przemodelowania istniejących już placówek, na bardziej atrakcyjne i optymalne z punktu widzenia biznesowego.

Na koniec roku obrotowego przypadającego na marzec 2023 r. NEONET poinformował o spadku przychodów z 2,91 mld zł do 2,76 mld zł, a także o zmniejszeniu kosztów operacyjnych z 2,89 mld zł do 2,74 mld zł. Zysk operacyjny firmy spadł z 25,25 mln zł do 12,4 mln zł, a w miejsce 22,22 mln zł zysku netto sprzed roku, pojawiła się strata w wysokości 1,48 mln zł.

Na swojej stronie internetowej NEONET kusi klientów rabatami, promocjami i przedświątecznymi przecenami.