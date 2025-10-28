Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zarzuty są formułowane wobec Hindenburg Research przez prokuraturę?

Dlaczego postępowanie przeciwko Hindenburg Research przeciąga się?

Jakie stanowisko zajmuje LPP odnośnie do współpracy z organami ścigania?

Co utrudnia policji przesłuchanie kluczowych świadków w sprawie?

Podczas gdy CCC po publikacji raportu Ningi Research, który uderzył w jej notowania, przygotowuje pisma procesowe przeciwko autorom, LPP napotkało kolejny problem związany z publikacją Hindenburg Research sprzed roku.

Prokurator o pracy nad zawiadomieniem LPP: tok postępowania jest torpedowany

Chodzi o to, że nieoczekiwanie rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie ocenił publicznie, że spółka „torpeduje” postępowanie wszczęte z jej własnej inicjatywy, po tym jak w marcu 2024 r. kurs jej akcji spadł o ponad 35 proc. na skutek publikacji amerykańskiej wywiadowni.

– Od dłuższego czasu tok postępowania jest torpedowany przez niezrozumiałe stanowisko przedstawicieli LPP S.A. związane z niemocą ustalenia osoby kompetentnej do złożenia istotnych zeznań (…) – cytował prokuratora i rzecznika prasowego Piotra Skibę portal Salon24 jeszcze przed weekendem.