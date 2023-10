Konkurent Biedronki i Lidla zostanie podzielony? Sklepów pozbędą się szybko

Spar to również przejęta wówczas firma produkcyjna Kuchnia Polki, oferująca szereg dań gotowych, jak i wyrobów garmażeryjnych. Firma zapowiadała produkowanie żywności nie tylko dla sieci Spar, ale także innych sklepów w Polsce, jak i na eksport. Obecnie sektor ten odczuwa mocno skutki spowolnienia gospodarczego i ograniczania. Polacy redukują w pierwszym rzędzie wydatki, które ich zdaniem można łatwo ograniczyć więcej dań przygotowując samodzielnie, czyli właśnie na pierogi, krokiety i inne tego typu wyroby.

Biznes Spar w Polsce może zostać podzielony

- Z tym zakładem może być większy problem, do tego wielu detalistów woli nie mieszać handlu z produkcją, aby własną ofertą nie konkurować z produktami swoich klientów – mówi jeden z analityków, którego zdaniem w efekcie biznes Spar może zostać podzielony.

Nie wiadomo czy potencjalnemu chętnemu na sklepy będzie pasowała lokalizacja centrów logistycznych Spar, które działają w południowej oraz środkowej Polsce. Stąd dla uproszczenia transakcji lepiej każdy element sprzedawać oddzielnie, choć dla właścicieli jest to zdecydowanie mniej korzystne i bardziej kłopotliwe.

- Utrzymując pozytywne nastawienie do możliwości i perspektyw rozwoju handlu detalicznego na dynamicznym i rosnącym rynku w Polsce, zespół zarządzający i pracownicy będą nadal pracować zarówno nad wzrostem, jak i rozwojem działalności Spar w Polsce - czytamy w oświadczeniu. - W celu zapewnienia dalszej obecności marki w Polsce, bezpieczeństwa kontrahentów, partnerów detalicznych oraz zespołu w Polsce, jak również utrzymania obecnego polskiego biznesu, The Spar Group potwierdziła, że nadal będzie zapewniać wymagane wsparcie dla polskiej spółki do czasu sfinalizowania procesu znalezienia odpowiedniego i wiarygodnego inwestora - podała firma.