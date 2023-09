Amazon szykuje sklepy odzieżowe bez kas

Chodzi o system Just Walk Out, pozwalający sklepowi na rozpoznawanie, co klient wybiera z oferty i wkłada do koszyka dzięki systemowi kamer, skanerów, jak i czujników na półkach. Płatność odbywa się automatycznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Dotąd był on stosowany w sklepach spożywczych, ale dzięki metkom z systemem identyfikacji radiowej RFID teraz ma być stosowany także w sklepach odzieżowych.

Zdaniem ekspertów rozszerzenie systemu kasowego Amazona o kategorię ubrań to kolejny krok w kierunku przyszłości handlu tradycyjnego. Coraz więcej klientów oczekuje od sklepów szybkiego i wygodnego procesu zakupowego. - Rozwiązania “bezkasowe” pozwalają na spełnienie tych oczekiwań, oferując klientom możliwość zrobienia zakupów w kilka sekund bez konieczności czekania w kolejce - mówi dr Maciej Kraus, partner Movens Capital. - Jak z każdą technologią, będziemy musieli się z nią oswoić i nauczyć korzystać. 5 lat temu uczyliśmy się kas samoobsługowych w supermarketach, od ponad roku działają Żabki Nano. Decathlon od lat oferuje w swoich sklepach podobne rozwiązania z wykorzystaniem technologii RFID. Z czasem każde z nich zyskuje coraz więcej zwolenników – dodaje.

Rozszerzenie tego formatu o inne kategorie sklepów, takie jak ubrania, jest możliwe dzięki postępowi technologicznemu. Systemy kasowe stają się coraz bardziej dokładne i niezawodne. Dodatkowo, rosnąca popularność płatności mobilnych sprawia, że klienci są coraz bardziej przyzwyczajeni do tego typu rozwiązań. - Rozszerzenie systemu kasowego Amazona o kategorię ubrań może mieć pozytywny wpływ na sprzedaż, szczególnie w "gorących" okresach, takich jak Boże Narodzenie. Dzięki temu klienci będą mogli zrobić zakupy szybko i wygodnie, bez konieczności czekania w kolejce – mówi ekspert.

Po pandemii duże marki odzieżowe działające w kanałach internetowym i tradycyjnym starają się zachęcić klientów do zakupów w sklepach stacjonarnych, ograniczając korzyści płynące z zakupów online, takie jak bezpłatna dostawa czy zwrot. Biorąc pod uwagę rosnące koszty i nierówną jakość dostępnych w internecie inteligentnych rekomendacji rozmiarowych, zakupy odzieży czy obuwia w sklepie stacjonarnym mogą wkrótce stać się atrakcyjną opcją nawet dla fanów e-commerce.