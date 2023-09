Polacy chcą w grudniu zakupów w niedzielę. Ekonomiści widzą pozytywy zakazu

Jolanta Tkaczyk, szefowa Katedry Marketingu Akademii L. Koźmińskiego

Handlowe niedziele stały się dla wielu Polaków wręcz rutyną. Przyzwyczailiśmy się do tego udogodnienia, oczekując możliwości zakupów także w ten dzień tygodnia. W kontekście grudnia, miesiąca intensywnych zakupów przedświątecznych, jedna niedziela handlowa może być niewystarczająca. Z perspektywy handlu tradycyjnego może to oznaczać spadek przychodów, choć i tak jest to okres o największych w roku obrotach dla handlu.



Ograniczenie liczby niedziel handlowych w grudniu to szansa dla e-commerce, aby przyciągnąć jeszcze większą liczbę klientów. Choć te online są wygodne, dla wielu zakupy tradycyjne, zwłaszcza w okresie świątecznym, mają urok i dają gwarancję dokonania ich w oczekiwanym czasie.