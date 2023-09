Największa od dekady fala kradzieży wzbiera w brytyjskich sklepach

Brytyjskie organizacje handlu detalicznego i związek zawodowy pracowników sklepowych USDAW skierowały do szefów policji w Anglii i Walii pisma apelujące o pilny plan zwalczania fali kradzieży.

Brytyjskie konsorcjum detalistów (BRC) szacuje, że straty z powodu tej plagi doszły w tym roku do miliona funtów (1,16 mln euro), lokalne sklepy osiedlowe informują o największej liczbie przypadków kradzieży w ostatniej dekadzie. W ubiegłym tygodniu firma John Lewis Partnershp. właściciel domów towarowych i supermarketów Waitrose stwierdził, że kraj opanowała epidemia kradzieży towarów przez klientów oraz zjawisko shrinkage, zmniejszania zawartości przez producentów, co też jest swoistą kradzieżą. Straty z obu tych powodów doszły do 12 mln funtów (prawie 14 mln euro) w I półroczu - podał Reuter. Sieć sklepów z odzieżą Primark alarmuje, że kradzieże zmniejszyły jej marżę zysku, Tesco poinformowała, że nasilająca się przestępczość klientów skłoniła ją do proponowania pracownikom kamer przypinanych do służbowych ubrań.

Handlowcy w piśmie do komisarzy policji odpowiedzialnych za rozdzielanie zadań i lokalnych budżetów zwrócili się o ułatwienie detalistom składania doniesień o przestępstwach i korzystania z dowodów w postaci nagrań telewizji przemysłowej. Chcą też, by policjanci zatrzymywali najbardziej aktywnych złodziei i bardziej skrupulatnie zbierali dowody napaści na pracowników sklepowych.

„Kradzieże w sklepach nie są wcale drobnym wykroczeniem, to główny czynnik związany z przemocą i napadaniem na sprzedawców, często dokonywane przez wprawnych przestępców albo zorganizowane grupy przestępcze” - stwierdza pismo podpisane przez zrzeszenie sklepów osiedlowych ACS, niezależne zrzeszenie detalistów BIRA, federację małych sklepów FSB i krajową federację sprzedawców detalicznych NFRN.