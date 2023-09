Rząd PiS chce przedłużenia zakazu importu zboża z Ukrainy

- PiS nie może się cofnąć w sprawie tego zakazu importu tylko i wyłącznie ze względu na wybory, to nie ma nic wspólnego z gospodarką. Nawet ruchy Rosji mające na celu podbicie cen, m.in. ostrzeliwanie Odessy, nie zmieniły cen zboża, więc działanie polskiego rządu tym bardziej ich nie zmieni - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Bartosz Urbaniak, szef bankowości agro na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę w BNP Paribas. - Nie obserwujemy czujnie tej blokady, bo sytuacja pokazała, że decyzje „piątki” w sprawie importu zboża nie mają realnie znaczenia dla ceny pszenicy na rynku krajowym czy międzynarodowym. A decyzji czysto politycznych przed wyborami komentować się nie podejmuję - mówi Urbaniak.

"Akcja, która ma przykryć nieudolność polskiego rządu"

Jerzy Plewa, b. wieloletni dyrektor Dyrekcji ds. Rolnictwa w Komisji Europejskiej, a dziś ekspert Team Europe, komentuje w rozmowie z "Rz", że ta akcja ma tylko "przykryć nieudolność polskiego rządu" jeśli chodzi o umiejętność porozumienia się na poziomie unijnym oraz dwustronnym – z Ukrainą. Inne kraje unijne zaczęły jednak rozwijać możliwości współpracy z Ukrainą. - Premierzy Ukrainy i Rumunii podpisali porozumienie dwa tygodnie temu o udrożnieniu tranzytu zboża, zwiększą eksport przez porty w Rumunii z 2 do 4 mln ton miesięcznie. Nie sądzę, by inni byli tak skłonni do wprowadzania zakazu, jeśli UE nie będzie w stanie rozwiązać problemu w porozumieniu z Ukrainą - mówi.

Plewa wskazuje, że nadal brakuje zwiększenia przepustowości portów, magazynowania zboża itd. - A my jesteśmy jednym z największym eksporterów żywności z UE, naszym interesem powinno być utrzymanie dobrych relacji handlowych z partnerami. Ten konflikt może zagrozić eksportowi polskiej żywności, np. produktów mleczarskich, na Ukrainę, wysyłamy wielokrotnie więcej niż importujemy - mówi ekspert.