Z tego artykułu dowiesz się: Jak przedstawiają się prognozy dotyczące poziomu deficytu i długu publicznego w najbliższych latach.

Co stanowi o silnej pozycji gospodarki Polski

Jakie scenariusze mogą skutkować obniżeniem lub poprawą ratingu kredytowego Polski.

Jakie dodatkowe ryzyka, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, są brane pod uwagę w tej ocenie.

Podczas poprzedniego przeglądu polskiego ratingu, we wrześniu 2025 r., Moody’s zdecydował się obniżyć perspektywę ze stabilnej do negatywnej, argumentując to istotnym pogorszeniem prognoz deficytu i długu publicznego Polski względem poprzednich oczekiwań. Przez kolejne pół roku nie wydarzyło się jednak raczej nic, co uzasadniałoby zmianę tego oglądu.

Jak szacuje Moody’s, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł w 2025 r. do 6,8 proc. PKB ze względu na wysokie wydatki socjalne, obronne i infrastrukturalne. W kolejnych latach spadek ma być tylko stopniowy: do 6,6 proc. w tym roku i 5,9 proc. w 2027 r. Relacja długu publicznego do PKB ma wzrosnąć do 68 proc. w 2027 r. i powyżej 70 proc. do końca dekady. „Zdolność obsługi zadłużenia będzie stopniowo się pogarszać” – oceniono.

Agencja odniosła się też pokrótce do weta prezydenta Nawrockiego do ustawy o SAFE, oceniając, że może ono opóźnić wdrożenie i ograniczyć możliwość pełnego wykorzystania środków. Zwróciła też uwagę, że impas między rządem a prezydentem oraz prawdopodobieństwo zwiększenia wydatków publicznych przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. i po nich pozostają kluczowymi czynnikami ryzyka w prognozach dla finansów publicznych.