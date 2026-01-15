Rosjan nie zaprosili. Davos 2026 w obliczu rosnących zagrożeń dla świata

Aktualizacja: 15.01.2026 06:29 Publikacja: 15.01.2026 04:22
Rosjanie nie zostali zaproszeni do Davos w tym roku
Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo
Tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, 19 stycznia i potrwa 5 dni. Po raz pierwszy nie będzie mu przewodniczył Klaus Schwab, który WEF wymyślił, ale ustąpił ze stanowiska w kwietniu 2025. Na stanowisku przewodniczącego i dyrektora generalnego zastąpił go Børge Brende, były minister spraw zagranicznych Norwegii, który zapowiadając tegoroczne wydarzenie powiedział: — Dialog nie jest luksusem, jest konieczny. Wiadomo również, że chce zerwać z opinią, że WEF to „szczyt bogaczy”.
Nie będzie w Davos Rosjan, którzy po raz ostatni pojawili się tam w 2022 r. tuż przed inwazją na Ukrainę. W tym roku jednak publicznie narzekają na brak zaproszeń. „Rosyjska delegacja nie weźmie udziału w 56. dorocznej sesji WEF, która odbędzie się, jak zwykle w Davos. Ambasada Federacji Rosyjskiej nie otrzymała zaproszeń na to wydarzenie od organizatorów” — poinformowała TASS. Zresztą Rosjanie mieliby duży problem z przyjazdem do Szwajcarii, ponieważ na większość oficjeli z tego kraju nałożone są sankcje i nie mogą swobodnie podróżować po świecie.
Wiadomo natomiast, że wśród 3 tysięcy uczestników tegorocznej edycji WEF znajdą się 64 głowy państw i rządów; pojawią się w Davos prezydent USA z najważniejszymi członkami swojej administracji i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który ma nadzieję na podpisanie z Amerykanami wartej 800 mln dol. umowy o odbudowie kraju. Przyjazd Amerykanów sponsorowany jest przez wielkie firmy z USA, a wśród nich są Microsoft i McKinsey, które wyłożyły na ten cel po milionie dolarów.
Zapowiedzieli się także między innymi niemiecki kanclerz Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, p.o. prezydenta Syrii Ahmad al-Sharaa. I oczywiście prezesi firm, w tym największych światowych koncernów.
Liderzy będą mieli o czym rozmawiać. W opublikowanym właśnie Raporcie o Globalnych Ryzykach Gospodarczych przygotowanym na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród globalnych polityków, ekspertów i biznesmenów WEF wskazuje, że rośnie zagrożenie konfrontacjami na tle ekonomiczno-politycznym, zaś yzyko gospodarcze jest dzisiaj największe. W rankingu wysoko znalazło się także nieodpowiedzialne wykorzystywanie AI. Raport WEF wskazuje również na niepewność w prognozach gospodarczych, gdzie może dojść do potężnych zawirowań. Wysoko na tej liście znalazły się również ekstremalne zjawiska pogodowe oraz polaryzacja społeczeństw oraz dezinformacja bądź szybkie rozprzestrzenianie się informacji nieprawdziwych.
„Ocena sytuacji przez globalnych liderów i ekspertów wywołuje głębokie zaniepokojenie. Ponad połowa z ankietowanych obawia się turbulencji i to nie tylko w ciągu najbliższych dwóch lat, ale i później. Tylko 1 proc. z nich oczekuje spokoju” — czytamy w komentarzu do wyników ankiety. „Powstaje nowy porządek w sytuacji, kiedy światowe potęgi robią wszystko, aby zabezpieczyć swoje interesy. Zmieniający się krajobraz, gdzie współpraca wygląda zupełnie inaczej, niż to jeszcze było wczoraj, pokazuje dobitnie, że dzisiaj najważniejsze jest podejście polegające na współpracy w duchu dialogu — napisał Børge Brende, w komentarzu do rankingu. Zaś Saadia Zahidi, dyrektor operacyjny WEF, uważa że ranking ten powinien stać się ostrzeżeniem dla światowych elit, że wiodące technologie bez odpowiedniego nadzoru i rosnące zadłużenie wymagają pilnej uwagi.
Zdaniem Børge Brende WEF jest najlepszym miejscem na takie dyskusje.
Nasz kraj zaplanował w szwajcarskim kurorcie inicjatywę „Leaders Forum powered by Poland”, której celem ma być wzmocnienie polskiej obecności w globalnej debacie i prezentacja kraju jako centrum innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej.
Dyskusje na Forum Liderów mają się skupić na współpracy w warunkach rosnącej rywalizacji, poszukiwaniu nowych źródeł wzrostu, inwestowaniu w kapitał ludzki i odpowiedzialnym rozwoju innowacji. Głównymi sponsorami tego wydarzenia są Autopay, Adamed i Żabka wspierane przez Ministerstwo Cyfryzacji, PKO BP, Orlen, Centralny Port Komunikacyjny, Konfederację Lewiatan oraz Uniwersytet Warszawski.
