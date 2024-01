W Davos o stopach EBC, Trumpie i Morzu Czerwonym

Rynki finansowe natychmiast zareagowały na jej uwagi, ograniczając zakres oczekiwanych w tym roku cięć ze strony EBC. Obecnie przewidują , że będzie to około 140 punktów bazowych do końca roku, co odpowiada pięciu obniżkom o ćwierć punktu, z 60-procentową szansą na szóste cięcie. Mniejsze jest też przekonanie, że pierwszy ruch nastąpi już w kwietniu, co dotychczas uważane za pewne.

Globalne rynki na dobrej drodze

Zdaniem Klaasa Knota, prezesa holenderskiego banku centralnego, „rynki wyprzedzają same siebie”.

- To całkiem jasne, a dla nas problem polega na tym, że w ostatecznym rozrachunku może się to okazać autodestrukcyjne. Jesteśmy optymistami, że mamy wiarygodną perspektywę powrotu inflacji do 2 proc. w 2025 r., ale wiele jeszcze musi się wydarzyć, aby tak się stało – powiedział Klaas Knot.

Bostjan Vasle, prezes słoweńskiego banku centralnego uważa, że „jest zdecydowanie za wcześnie, aby spodziewać się pierwszych cięć już na początku drugiego kwartału”.

A prezes Banku Francji Francois Villeroy de Galhau dodaje, że jest zbyt wcześnie, aby określić, kiedy w 2024 r. EBC zdecyduje się na obniżki stóp.