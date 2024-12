2025: rok przełomu gospodarczego. Nadzieje i możliwości

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez SGH, najszybszy wzrost wykorzystania technologii cyfrowych obserwuje się w średniej wielkości firmach. Te przedsiębiorstwa są wystarczająco duże, aby inwestować w nowoczesne rozwiązania i czerpać z nich korzyści. Z kolei najmniejsze firmy napotykają trudności, ponieważ ich rozmiar sprawia, że nie stać ich na wdrażanie takich narzędzi, zwłaszcza w kontekście rozwijania kompetencji i kapitału społecznego.

– W Polsce 4 proc. przedsiębiorstw stosuje narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, podczas gdy przeciętna w Unii Europejskiej wynosi 8 proc., a w gospodarkach o największej powszechności 16 proc. – mówiła Marta Petka-Zagajewska. I dodała, że w Polsce wciąż istnieje luka w dostosowywaniu się do światowych trendów, co widać w poziomie technicznego uzbrojenia pracy. – Wartość narzędzi i oprogramowania, którymi dysponują pracownicy, jest na poziomie krajów, takich jak Finlandia czy Portugalia. Jednak na jednego pracownika Polska plasuje się na końcu Unii Europejskiej. Mimo sukcesu polskiej gospodarki opierał się on na modelu pracochłonnym, który teraz się wyczerpuje, szczególnie z uwagi na problemy demograficzne. Aby uniknąć stagnacji, konieczne jest przestawienie się na rozwój przez innowacje i lepsze wyposażenie pracowników, co może zwiększyć wydajność pracy, która obecnie wynosi zaledwie 60 proc. średniej strefy euro – dodała.

Optymistycznie o przyszłości

– W jakich nastrojach spotkamy się za rok? Czy będzie to atmosfera satysfakcji z osiągnięć minionych 12 miesięcy w kontekście kondycji gospodarki i biznesu, czy może jednak pojawią się powody do obaw, szczególnie w związku ze znakami zapytania, o których rozmawialiśmy na początku debaty? Jakie są państwa prognozy dotyczące przyszłości? – pytał prowadzący debatę Marcin Piasecki, redaktor zarządzający w „Rzeczpospolitej”.

Paneliści zgodnie przyznali, że mają raczej optymistyczne spojrzenie. – Zgadzam się z prognozami makroekonomicznymi, które wskazują na przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Wierzę, że polscy przedsiębiorcy potrafią wykorzystać nawet niepewne czasy, które dotyczą nie tylko nas, ale także Niemców i Francuzów. Jeśli będziemy bardziej sprytni i elastyczni, co uważam za możliwe, zwłaszcza w kontekście cyfryzacji, to z pewnością ułatwi nam to osiąganie sukcesów – mówił Bogumił Kamiński.

– Ja bym nie zwracał uwagi na to, co się dzieje na wschodzie, w Ameryce czy gdzie indziej, ponieważ nie mamy na to większego wpływu. Wolę skupić się na tym, co dzieje się w Polsce, i na tym, co możemy tutaj osiągnąć. Jeśli uda nam się zmotywować wszystkich Polaków do wzięcia odpowiedzialności za rozwój gospodarczy naszego kraju, nie tylko przedsiębiorców, ale także konsumentów, prawników, dziennikarzy i polityków – jestem optymistą co do przyszłości – deklarował Ryszard Florek.

– Dla mnie znaki zapytania to w rzeczywistości szanse, które powinniśmy umieć wykorzystać – zapewnił Mariusz Jaszczyk.