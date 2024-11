Nowa pomoc dla Ukrainy z Banku Światowego na przygotowania do wejścia do UE

„Środki z Banku Światowego zostaną przekazane w ramach projektu Supporting Recovery through Sound Fiscal Management (SURGE), którego celem jest wsparcie reform instytucjonalnych niezbędnych do przystąpienia do Unii Europejskiej. Część tej kwoty pochodzi z funduszu ADVANCE Ukraine rządu Japonii” – napisał Danis Szmygal, premier Ukrainy na portalu społecznościowym.

Ukraina dostanie więcej pieniędzy z Banku Światowego

Zdaniem premiera realizacja programu pomoże wzmocnić pracę instytucji państwowych Ukrainy w warunkach wojennych i w pełni zapewnić obywatelom kluczowe usługi rządowe. Jak wyjaśnił Szmygal, reformy te powinny poprawić efektywność zarządzania inwestycjami publicznymi i finansami publicznymi. W razie potrzeby kwotę dofinansowania można zwiększyć.

W ostatnich miesiącach rośnie pomoc udzielana przez organizacje i kraje Zachodu Ukrainie. Na początku listopada Ukraina i Bank Światowy podpisały umowy o wartości prawie 600 mln dolarów. Poinformował o tym premier Denis Szmygal: „Mówimy o nowym projekcie „Zrównoważona, inkluzywna i ekologicznie zbalansowana przedsiębiorczość” (RISE), którego celem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, transformacja ekologiczna, poprawa otoczenia biznesowego, cyfryzacja i ułatwienie wchodzenia na nowe rynki”. Zdaniem premiera wszystko to powinno znacząco wzmocnić gospodarkę Ukrainy - szczególnie poprawi warunki prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw.

Pakiety pomocy z USA i Norwegii

W październiku Bank Światowy zatwierdził utworzenie funduszu pośrednictwa finansowego (FIF) w celu wsparcia Ukrainy. Fundusz, którym będzie zarządzał Bank Światowy, pomoże wypełnić zobowiązania państw G7 dotyczące zapewnienia Ukrainie do końca roku aż 50 miliardów dolarów dodatkowego finansowania.