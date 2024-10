Minister K. Pełczyńska-Nałęcz: Kapitalizm z ludzką twarzą? Wolę solidarność społeczną

Czytaj więcej Biznes Ministra funduszy chce ograniczenia najmu krótkoterminowego mieszkań Krótki najem trzeba mocniej opodatkować i ograniczyć – zaapelowała szefowa resortu funduszy. W sektorze wiele zmian dokonuje się już teraz na mocy przepisów unijnych.

Polityka mieszkaniowa nie leży w gestii pani resortu, tymczasem odnosimy wrażenie, że stała się pani hobby.

Jeśli chodzi o ministerstwo, którym kieruję, to wszyscy koncentrują się na pierwszej części nazwy, zapominając o drugiej. To Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Nie bez powodu to właśnie w tym ministerstwie powstaje najważniejszy dokument strategiczny dla Polski na najbliższą dekadę – średniookresowa strategia rozwoju, która powinna zostać przyjęta przez Radę Ministrów w przyszłym roku i obowiązywać do 2035 roku. Historycznie można wyjaśnić, dlaczego wszyscy zwracają uwagę głównie na fundusze, a pomijają politykę regionalną. Moim zdaniem dziś powinno być odwrotnie – to polityka regionalna powinna wysuwać się na pierwszy plan. Przecież Warszawa to region, Kutno to region, Sopot to także region, czyli każde miejsce w Polsce jest częścią jakiegoś regionu. Przez dekady fundusze europejskie definiowały naszą politykę regionalną. Było to korzystne dla obu stron, ponieważ odpowiadało to naszemu etapowi rozwoju. Teraz jednak weszliśmy w fazę, w której musimy sami w Polsce zdefiniować naszą politykę rozwojową. Dopiero na tej podstawie powinniśmy kształtować wydatkowanie i inwestowanie zarówno funduszy europejskich, jak i innych środków, aby realizować te założenia. Mieszkalnictwo jest kluczowym elementem polityki regionalnej i jednym z priorytetów już zdefiniowanych w średniookresowej strategii, związanym z demografią.

To jak minister polityki regionalnej i funduszy chciałaby, aby wyglądała polityka mieszkaniowa w Polsce? Co powinno się wydarzyć i jakie powinny być jej główne założenia? Zacznijmy od kredytu 0 proc. Powinien być czy nie? Głosów, aby skończyć dyskusję i odpuścić ten pomysł, jest co niemiara.

Zgadzam się z tym ostatnim stwierdzeniem. Chcę podkreślić, że to, co obowiązuje koalicję, to przede wszystkim umowa koalicyjna. To istotne, ponieważ zarówno dziennikarze, jak i wyborcy często kierują swoje oczekiwania, patrząc na programy poszczególnych partii. PO ma 100 konkretów, Trzecia Droga ma 12 gwarancji, Lewica ma swój program. Zawarliśmy koalicję, więc żaden z naszych programów nie będzie wykonany w 100 proc. Bo jeśli ktoś wykona go w 100 proc., to ktoś w 0 proc. Tak nie może być. Jest umowa koalicyjna i za jej realizację odpowiadamy wspólnie. Zapisano w niej dostępność mieszkań, budownictwo społeczne. Nie ma zapisanego w niej kredytu 0 proc.

Będzie kredyt 0 proc. czy nie?

W umowie koalicyjnej nie ma zapisanego kredytu 0 proc. Sama siedziałam przy stole negocjacyjnym tej umowy i mówiłam, że nie ma zgody Polski 2050 na to rozwiązanie. W związku z tym to nie jest jakiś nasz nagły wyskok, tylko pewne spójne widzenie polityki mieszkaniowej. Mamy dane, analizy, które bardzo jasno pokazały, że poprzedni program spowodował podwyższenie cen mieszkań, bo wzrósł na nie popyt.

To będzie stawiane na ostrzu noża przez Polskę 2050? Bo nawet, a może zwłaszcza Ministerstwo Rozwoju i Technologii, będące w gestii PSL, jest zupełnie innego zdania.

Chciałabym odsunąć na bok myślenie o polityce jako o rywalizacji, bo to naprawdę nie o to chodzi. Nie rozmawiajmy o politykach, ich zwycięstwach czy porażkach, ale skupmy się na politykach publicznych i na tym, jaki mają sens. To jest moje marzenie o polskiej polityce – aby dyskusje dotyczyły spraw, a nie polityków. W tej sprawie uważam, że jest to złe dla Polski. Musimy szukać innych sposobów na zwiększenie dostępności mieszkań, a nie na zwiększanie zysków wyłącznie dla wybranych, i to jeszcze z pieniędzy publicznych.