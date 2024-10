Netanjahu triumfuje, ale konflikt blokuje ożywienie gospodarcze

– Jest duża fala wyjazdów z kraju. Wielu starszych lekarzy opuszcza szpitale, a uniwersytety mają problemy z rekrutowaniem pracowników naukowych w krytycznych obszarach. Społeczność naukowa to dosyć wąska grupa. Jeśli tych 30 tys. ludzi wyjedzie, to nie będziemy już mieć kraju – ostrzegał w swoim przemówieniu Aaron Ciechanover, biolog z Instytutu Technicznego Technion w Hajfie, zdobywca Nagrody Nobla z Chemii w 2004 r.

– Części drenażu mózgów i utraty kapitału ludzkiego nie da się uniknąć. To samo przydarzyło się w latach 70. po wojnie Yom Kippur, która była dla wielu ludzi strasznym doświadczeniem. Nie ma wątpliwości, że jeśli kraj przechodzi coś takiego, jak atak z 7 października 2023 r. i wojnę, to niektórzy ludzie chcą wyjechać. Może tylko tymczasowo, może już na dobre. Potrzebujemy jednak więcej czasu, by zorientować się z danych, jaka naprawdę jest sytuacja. Osobiście nie sądzę, że jest ona aż tak zła – twierdzi Alon Eizenberg, ekonomista z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

Jak na razie wojna najmocniej zakłóciła funkcjonowanie gospodarki na terenach Izraela położonych przy granicy z Libanem i częściowo Strefą Gazy. 125 tys. mieszkańców tamtych obszarów zostało ewakuowanych lub opuściło swoje domy. Głębiej na terytorium Izraela życie toczyło się jak dotąd dosyć normalnie. Mobilizacja rezerwistów oraz duży spadek ruchu turystycznego przyczyniły się jednak do wzrostu liczby spółek kończących działalność. Według lipcowego raportu firmy CofaceBDI od 7 października 2023 r. zamknęło się 46 tys. firm w Izraelu. W całym 2024 r. ich liczba może sięgnąć 60 tys. Przeciętnie zamyka się w Izraelu około 40 tys. biznesów rocznie. Rekordowy pod tym względem był rok 2020, czyli okres pandemii. Zakończyło wówczas działalność 76 tys. spółek. 2024 r. może być więc dla izraelskiego małego i średniego biznesu najgorszy od czasów pandemii.

Koszty konfliktu Izraela z Hamasem

Amir Yaron, prezes Banku Izraela, przedstawił pod koniec maja szacunki mówiące, że jego kraj w latach 2023–2025 wyda 67 mld USD na wojnę z Hamasem.

O ile jeszcze w 2022 r. Izrael miał nadwyżkę w budżecie wynoszącą 0,6 proc. PKB, o tyle w 2023 r. zmieniła się ona w deficyt wynoszący 5 proc. PKB. W ciągu 12 miesięcy do końca sierpnia wyniósł on 8,3 proc. PKB. Różne prognozy sugerują, że na koniec roku może on wynosić od 6 proc. do ponad 8 proc. PKB. Izraelscy ekonomiści uspokajają, że ich kraj miał w latach poprzedzających konflikt finanse publiczne w dosyć dobrym stanie i niski poziom zadłużenia, więc może sobie pozwolić na tymczasowe pogorszenie tych wskaźników. (Dług publiczny wynosił w 2022 r. 60,5 proc. PKB, a w tym roku może wynieść 67,5 proc.) Wszystkie trzy główne agencje ratingowe obcięły jednak w ostatnich 12 miesiącach oceny kredytowe Izraelowi. S&P i Moody’s zrobiły to dwukrotnie.

Kłopoty fiskalne i gorsza koniunktura gospodarcza nie szkodzą jednak rządowi Netanjahu. Owszem, ma on przeciwko sobie silną opozycję wewnętrzną, która od czasu do czasu organizuje duże protesty. Koalicja rządząca zależy w dużym stopniu od religijnych partii judaistycznych oraz od nacjonalistycznych radykałów. Ostatnio jednak zdołała powiększyć liczbę popierających ją deputowanych z 64 do 68. Może się więc pozbyć jednej z partii radykalnych. Poparcie dla Netanjahu i jego rządu mocno wzrosło po spektakularnym uderzeniu w Hezbollah. Izraelski premier mógłby skusić się na przedterminowe wybory, gdyż sondaże wskazują, że wygrałaby jego partia Likud. Netanjahu okazał się mistrzem przechodzenia od kompromitującej klęski do triumfu.