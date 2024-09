Jakie?

Po pierwsze: cła. Trump nie tylko chce je podnosić na produkty z Chin, ale też nakładać na inne kraje. To miałoby negatywne implikacje dla europejskiego eksportu do USA. Może też przekierować to do Europy chiński eksport, który obecnie trafia do Stanów, i wzmocnić tutaj konkurencję.

Prawdopodobnie nastąpiłby odwet, podnieślibyśmy cła na USA i mogłoby dojść do wojny handlowej. Więc to jednoznacznie negatywny czynnik, acz ten efekt nie byłby ogromny. Handel z USA jest ważny, ale stanowi tylko 1–2 proc. PKB UE. 10-procentowe cła nie miałyby wielkiego wpływu.

Jakie są kolejne obszary, w których zwycięstwo Trumpa miałoby znaczenie dla Europy?

Drugi to polityka energetyczna. Trump, podobnie jak podczas swojej pierwszej prezydentury, chce wspierać amerykański przemysł gazowy, naftowy, węglowy. Chce eksportować te surowce, co obniżałoby ceny energii w Europie. To nie jest dobra rzecz dla klimatu, ale dla konsumentów i firm – owszem.

Trzeci obszar to bezpieczeństwo – pewnie najbardziej kontrowersyjny. Trump wzywał europejskie rządy do przeznaczania przynajmniej 2 proc. PKB na obronność, teraz może oczekiwać jeszcze więcej. Ale najważniejsza kwestia to oczywiście obietnica zakończenia wojny w Ukrainie. Nie wiemy, jak miałoby się to stać, i prawdopodobnie byłoby to dużo trudniejsze, niż Trump mówi. Niemniej, gdybyśmy rozważyli scenariusz przywrócenia spokoju w tamtym regionie choćby na jakiś czas, to prawdopodobnie doprowadziłoby to do swobodniejszego powrotu rosyjskiego gazu i ropy na rynki światowe, w tym europejskie. To znów działałoby w kierunku obniżki cen.

A czwarty obszar?

Deficyty publiczne w USA. Tutaj nie ma znaczenia, czy wygra Harris czy Trump. W 2016 r. Trump przejął gospodarkę USA z deficytem strukturalnym 3 proc. PKB. Jeszcze przed pandemią podniósł go do 5 proc. PKB. Tym razem przejąłby gospodarkę z deficytem strukturalnym wynoszącym 6–7 proc. PKB i prawdopodobnie podniesie go jeszcze bardziej: więcej obniżek podatków, więcej wydatków. To nie jest dobra wiadomość dla Europy. Oznacza potencjalnie wyższe stopy procentowe w USA, a to zaostrzy też warunki finansowe u nas. To będzie ciążyć na inwestycjach, oczywiście chyba że Europejski Bank Centralny będzie temu przeciwdziałać, obniżając stopy.