Pozostałe priorytety, to przyspieszenie zielonej transformacji Polski, wspieranie konkurencyjności polskich firm poprzez innowacje, cyfryzację i dobre zarządzanie, wzmocnienie odporności na kryzysy i integracji gospodarczej.

EBOiR chce przyspieszenia w produkcji energii odnawialnej

Aby przyspieszyć ekologiczną transformację Polski, bank jest gotów w dalszym ciągu wspierać zwiększanie skali projektów w produkcji energii odnawialnej. Ponieważ paliwa kopalne nadal dominują w całkowitym zaopatrzeniu Polski w energię, konieczne są inwestycje na dużą skalę, aby zwiększyć moce wytwarzania energii odnawialnej i wzmocnić sieci przesyłowe. To wszystko, by dojść do udziału 50 proc. energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych do 2030 roku.

Czytaj więcej Gospodarka Elisabetta Falcetti: Nowa strategia EBOiR-u dla Polski tuż-tuż Zielona transformacja, innowacyjne przedsiębiorstwa oraz wzmocnienie siły i odporności polskiej gospodarki to nasze priorytety w Polsce – mówi Elisabetta Falcetti, dyrektor regionalna Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Polskę i kraje bałtyckie.

Jednocześnie potrzebne są inwestycje w efektywność energetyczną, szczególnie w budynkach mieszkalnych i sieciach ciepłowniczych, aby dekarbonizować gospodarkę i wesprzeć Polskę w dążeniu do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku — wskazuje EBOiR.

To dlatego bank skupi się na efektywności energetycznej w przemyśle, budownictwie i logistyce. W tym celu wykorzystane zostaną tak tradycyjne, jak i innowacyjne produkty finansowe, zakładane jest również większe zaangażowanie sektora prywatnego. Oprócz tego EBOiR oferuje usług doradcze w tym zakresie.