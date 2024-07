Tyle, że i Rachel Reeves i premier Keir Starmer przez ostatnie trzy lata, spędzili wiele czasu na tym, żeby przekonać brytyjski biznes i rynki finansowe, że są bardzo daleko od pomysłów Jeremiego Corbyna, który uważał, że powinno się opodatkować co tylko się da i szybko wydawać ściągnięte środki. Jak na razie i Starmer i Reeves zapewniają, że podwyżek podatków nie będzie, tak samo, jak i podwyżki składek ubezpieczeniowych. Obiecali jednocześnie dyscyplinę wydatkową i obniżenie długu publicznego.

Czytaj więcej Giełda Rynki spokojnie przyjęły zwycięstwo Partii Pracy Notowania funta były dosyć stabilne po rozstrzygnięciu brytyjskich wyborów parlamentarnych. Klęska konserwatystów i zwycięstwo Partii Pracy nie były bowiem zaskoczeniem dla inwestorów.

Rachel Reeves wie, jak żyją ludzie w Wielkiej Brytanii

45-letnia dzisiaj Rachel Reeves urodziła się w południowym Londynie. Jej rodzice są nauczycielami. Chodziła do szkoły publicznej, a jej młodsza siostra Ellie, zresztą także działaczka Partii Pracy wspomina, że uważała ją za trochę zwariowaną. No bo jaka nastolatka naciska na młodsze rodzeństwo, żeby bardziej przykładało się do matematyki. Sama obecna kanclerz skarbu przystępowała do trudnych egzaminów, z własnej woli, tak dla frajdy , bo chciała się sprawdzić.— jak teraz mówi. I już zapowiada, ze jednym z jej priorytetów jest zadbanie o edukację.

Jej rodzina od lat jest związana z Partią Pracy. Kiedy była bardzo młoda oglądała w telewizji wystąpienia Neila Kinnocka, jej ojciec powiedział : — O to na niego będziemy głosować.

— Partia Pracy została stworzona przez ludzi pracy i dla ludzi pracy. I musi być ich głosem w polityce. Sama przyłączyła się do labourzystów, kiedy miała 17 lat. Ale wtedy jeszcze polityka jej nie pochłonęła. Bo przykładanie się do nauki zaowocowało możliwością studiowania na University of Oxford. Wybrała tam ekonomię, nauki polityczne i filozofię, czyli te same fakultety, co inni brytyjscy politycy. Są wśród nich Rishi Sunak, David Cameron i Liz Truss.