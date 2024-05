Wskaźnik Bogactwa Narodów 2024. Miejsce Polski bez zmian

"1 maja minęło 20 lat odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej. Gdyby w dziedzinach wydatkowych takich, jak edukacja, czy zdrowie przeprowadzono odpowiednio wcześnie skuteczne reformy, polegające na decentralizacji i wprowadzeniu mechanizmu konkurencji, znajdowalibyśmy się w rankingu wyżej. Obecnie jesteśmy w kluczowym momencie dziejowym, który paradoksalnie otwiera Polsce szanse na nadrobienie zaniedbań i awans na WBN. Nawarstwiają się i przecinają ze sobą kryzysy na rozmaitych płaszczyznach - od demografii po bezpieczeństwo wymiany handlowej. Jednocześnie doświadczenia pandemii i wojny uświadomiły społeczeństwom, że brak odważnych reform sprawił, że są kruche i pozbawione odporności. Odważny reformator nie napotka tak wielkiego oporu społecznego, jaki napotkałby w czasach relatywnej prosperity" - czytamy dalej.

Populacja Polski liczy 40,4 mln obywateli, realny PKB per capita to 18 688 USD, a wydatki prywatne per capita 29 271 USD, podano także.

"Zazwyczaj, gdy mowa o rozwoju krajów, koncentrujemy się na Produkcie Narodowym Brutto. Ci, których to nie zadowala i uważają, że rozwój to nie tylko wzrost, wskazują na inne indeksy, jak choćby Human Development Index, czy The World Happiness Report. Wskaźnik opracowany dla Warsaw Enterprise Institute przez ekonomistę Karola Zdybla prezentuje szerokie rozumienie pojęcia rozwoju. Z jednej strony zwraca się uwagę na dynamikę wydatków prywatnych per capita, z drugiej na jakość wydatków publicznych w 8 kategoriach (obronności, bezpieczeństwa, infrastruktury, szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, środowiska), a także prześwietla się je poprzez poziom wolności zgromadzeń będący papierkiem lakmusowym demokracji. Ocena jakości wydatków publicznych jest rezultatem syntezy wyników dostępnych indeksów składowych, np. Legatum Prosperity Index czy Global Peace Index" - podkreślono w publikacji.