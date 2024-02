Starzejemy się znacznie szybciej niż inne społeczeństwa w Europie

Czytaj więcej Rynek pracy Starsi kandydaci mają pod górkę przy szukaniu nowej pracy Chociaż rosnący wskaźnik zatrudnienia osób 50+ dowodzi, że pracodawcy otwierają się na dojrzałych pracowników, czyli tzw. silversów, to nadal nie jest im łatwo znaleźć nowe zatrudnienie. Ich dyskryminację dostrzega 65 proc. Polaków.

Pod koniec grudnia w wieku produkcyjnym było prawie 22,0 mln osób (tj. o 202 tys. mniej niż przed rokiem). W zeszłym roku po raz kolejny zwiększyła się różnica pomiędzy wielkością grup najmłodszych i najstarszych mieszkańców. Dzieci i młodzież stanowią o 5 pkt proc. mniej niż najstarsi – 18,3 proc. społeczeństwa. W 2000 r. najmłodsi stanowili 24,4 proc. społeczeństwa, a osoby w wieku poprodukcyjnym – 14,8 proc.

Inni przeciętnie są starsi od nas

Eurostat podał także, że na początku zeszłego roku średni wiek ludności UE to 44,5 lat. Połowa ludzi w UE miała więcej lat, a połowa była młodsza. Mediana wieku ludności UE wzrosła o 2,3 roku od 2013 r., kiedy wynosiła 42,2 lat.

W poszczególnych krajach wahała się od 38,4 lat na Cyprze do 48,4 lat we Włoszech. W Polsce były to 42 lata, o prawie 7 lat więcej niż w 2000 r. Wiek środkowy dla mężczyzn to prawie 41 lat, a dla kobiet – 44 lata (w 2000 r. było to odpowiednio ponad 33 i 37 lat). Mieszkańcy wsi są przeciętnie o 2 lata młodsi od ludności miast, dla której mediana wieku wynosi 43 lata.

W latach 2013–2023 mediana wieku wzrosła we wszystkich krajach UE, z wyjątkiem Malty i Szwecji, gdzie spadła (odpowiednio -0,4 i -0,1 roku), oraz Niemiec, gdzie się nie zmieniła.