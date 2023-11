Gospodarka Izraela coraz mocniej odczuwa skutki wojny z Hamasem

Resort finansów wyjaśnił, że subwencjonowanie dodatkowych polis ubezpieczenia od ryzyka wojny nie jest na razie rozważane, resort bada „dodatkowe rozwiązania, które zapewnią obronę ubezpieczeniową właścicielom statków”.

Uzi Itzhaki, szef rady dyrektorów państwowej Israel Port Company, odpowiedzialnej za funkcjonowanie i rozwój portów w Hajfie, Aszdod i Ejlat jest pewien, że rząd podejmie niezbędne kroki dla zachowania wymiany handlowej, także pokryje koszt polis większego ryzyka.

Pomost musi poczekać

Wojna zagroziła również planom rozbudowy portu w Hajfie w duży ośrodek przeładunków między Azją i Europą. Zakłócenia będą przejściowe - uspokajał Reutera szef zarządu portu, Ron Malka. - Nadal nie wiemy, jak długo potrwa ta wojna i czym się skończy. Może dojść do kilku miesięcy opóźnień. Ten korytarz w końcu zostanie jednak otwarty - zapewnił.

Konsorcjum z hinduską Adani Group kupiło port w styczniu i ma zamiar utworzyć pomost łączący miejscowy terminal z całym Bliskim Wschodem, zwłaszcza z Arabią Saudyjską, która nie ma kontaktów z Izraelem. - Jeśli uruchomimy ten korytarz między Indiami przez Zatokę, Arabię, Jordanię i Hajfę do Europy, to skrócimy czas dostaw o dwa tygodnie, może nawet bardziej - dodał Malka. Poinformował, że od 7 października wielkość przeładunków w Hajfie wzrosła o 80 proc., bo wiele statków woli zawijać tam, a nie na południe Izraela.

Oliwki w ogniu

Izraelski ostrzał południowego Libanu doprowadził do wypalenia kilkuset kilometrów kwadratowych terenu i do zniszczenia ok. 40 tys. drzew oliwnych - poinformował minister rolnictwa w Bejrucie. - Te drzewa to 40 tys. rożnych historii. Ludzie są związani duchowo z oliwkami. Drzewa sadzili nasi przodkowie, dziś je tracimy - powiedział Reuterowi minister Abbas Hajj Hassan. Oskarżył Izrael o wywołanie pożaru pociskami z białym fosforem, aby zniszczyć rejony, gdzie ukrywają się bojownicy Hezbollahu. Izrael odrzucił oskarżenie, twierdząc, że jego pociski nie zawierają białego fosforu.

Według danych libańskiego resortu rolnictwa, doszło do 130 pożarów w 60 wioskach. - Oliwek nie zebrano, więc straciliśmy drzewa i cały sezon - dodał minister. Oliwki są uprawiane na 20 proc. gruntów rolnych w Libanie, żyje z nich ponad 110 tys. rolników, przypada na nie 7 proc. rolnego PKB. Resort zwrócił się do FAO o pomoc dla poszkodowanych plantatorów.