Sławomir Mentzen kupił spory pakiet akcji. Kurs poszybował

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego zakup akcji przez Sławomira Mentzena wpłynął na ich notowania?

Jakie zmiany strukturalne i operacyjne wprowadziła grupa Mentzen w ostatnim czasie?

Jak wypadła restrukturyzacja grupy Mentzen w kontekście poprawy rentowności?

Jakie są obecne plany rozwoju i wyzwań przed jakimi stoi grupa Mentzen?

Fundacja Rodzinna Mentzen, powiązana z prezesem spółki Sławomirem Mentzenem, 30 grudnia 2025 r. kupiła w sumie 10 574 akcji, po średniej cenie wynoszącej 35,85 zł. To daje wartość transakcji wynoszącą 379 tys. zł. Transakcje zawierano podczas sesji na NewConnect.

Ile warte są akcje Mentzena

Świadcząca usługi doradcze grupa Mentzen mocno rozgrzała inwestorów w 2024 r. przeprowadzając ofertę publiczną akcji i debiutując na rynku NewConnect. Uwagę przyciągała w szczególności osoba Mentzena, znanego polityka Konfederacji.

IPO Mentzena cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Wartość oferty wyniosła 12,6 mln zł. Średnia wartość zapisów w transzy małych inwestorów przekroczyła 21 tys. zł, a w transzy dużych 198,4 tys. zł. Akcje sprzedawano po 36 zł. Na finiszu pierwszej sesji (2 lipca 2024 r.) kurs wzrósł do 57,39 zł. W kolejnym dniu zanotował maksimum na poziomie niemal 72 zł, ale potem zaczął spadać. W drugiej połowie grudnia 2025 r. wyznaczył minimum w okolicach 27-28 zł. Na finiszu sesji 23 grudnia akcje kosztowały 28,1 zł. Zaczęły odbijać podczas kolejnej, czyli już poświątecznej sesji 29 grudnia. Wyceniono je wtedy na 28,85 zł (+2,7 proc.).