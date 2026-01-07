Sławomir Mentzen kupił spory pakiet akcji. Kurs poszybował

Aktualizacja: 07.01.2026 16:16 Publikacja: 07.01.2026 11:41
Fundacja Rodzinna Mentzen, powiązana z prezesem spółki Sławomirem Mentzenem, 30 grudnia 2025 r. kupiła w sumie 10 574 akcji, po średniej cenie wynoszącej 35,85 zł. To daje wartość transakcji wynoszącą 379 tys. zł. Transakcje zawierano podczas sesji na NewConnect.
Świadcząca usługi doradcze grupa Mentzen mocno rozgrzała inwestorów w 2024 r. przeprowadzając ofertę publiczną akcji i debiutując na rynku NewConnect. Uwagę przyciągała w szczególności osoba Mentzena, znanego polityka Konfederacji.
IPO Mentzena cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Wartość oferty wyniosła 12,6 mln zł. Średnia wartość zapisów w transzy małych inwestorów przekroczyła 21 tys. zł, a w transzy dużych 198,4 tys. zł. Akcje sprzedawano po 36 zł. Na finiszu pierwszej sesji (2 lipca 2024 r.) kurs wzrósł do 57,39 zł. W kolejnym dniu zanotował maksimum na poziomie niemal 72 zł, ale potem zaczął spadać. W drugiej połowie grudnia 2025 r. wyznaczył minimum w okolicach 27-28 zł. Na finiszu sesji 23 grudnia akcje kosztowały 28,1 zł. Zaczęły odbijać podczas kolejnej, czyli już poświątecznej sesji 29 grudnia. Wyceniono je wtedy na 28,85 zł (+2,7 proc.).
Natomiast prawdziwy wystrzał notowań nastąpił 30 grudnia, czyli tego dnia, gdy walory skupował prezes. Na koniec dnia kurs wyniósł 38,4 zł, rosnąc o 33 proc. Zapytaliśmy Komisję Nadzoru Finansowego czy są podstawy do analizowania tego wzrostu, ale do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Dwie kolejne sesje – czyli 2 i 5 stycznia 2026 r. – były już spadkowe. 2 stycznia akcje potaniały o 13,3 proc., a 5 stycznia o 1,3 proc. Dziś przed południem kurs zyskuje 1 proc. i jest w okolicach 33 zł.
Najnowszy zakup akcji przez prezesa nie jest pierwszą tego typu transakcją – po debiucie zwiększał już zaangażowanie w kapitale.
Poprosiliśmy Sławomira Mentzena o skomentowanie tak mocnego wzrostu notowań 30 grudnia. Zapytaliśmy go również, czy planuje zwiększać zaangażowanie w kapitale spółki oraz czy w jego ocenie akcje są niedowartościowane. Po otrzymaniu odpowiedzi artykuł zostanie zaktualizowany.
Debiutowi Mentzena towarzyszył duży entuzjazm, ale publikowane w kolejnych kwartałach wyniki okazały się rozczarowaniem. Prezes tłumaczył to sytuacją rynkową (m.in. stabilizacja prawa podatkowego), a w 2025 r. również kampanią prezydencką, w której brał udział i która zabierała mu sporo czasu.
Obecnie w grupie trwa restrukturyzacja – w ostatnich kwartałach uproszczono strukturę operacyjną, zmniejszono koszty stałe oraz renegocjowano umowy z podmiotami zewnętrznymi. Spółka wdrożyła również zmiany w modelu subskrypcyjnym, zwiększając elastyczność oferty i dostosowując ją do oczekiwań klientów z sektora MŚP. Jesienią 2025 r., podczas publikacji wyników za III kwartał, Mentzen zapowiadał, że trwają prace nad rozwojem oferty w zakresie usług online i automatyzacji procesów księgowych, co ma zwiększyć skalowalność biznesu.
Grupa zakończyła trzeci kwartał 2025 r. przychodami na poziomie 3,8 mln zł wobec 4,3 mln zł rok temu.. Na poziomie operacyjnym i netto miała stratę, ale niższą niż rok wcześniej. Rentowność biznesu się poprawiła – w ujęciu procentowym koszty operacyjne spadły mocniej niż skurczyły się przychody. Narastająco (9 miesięcy 2025 r.) przychody spadły do 14,2 mln zł z prawie 15 mln zł. Natomiast zysk operacyjny wzrósł do 2 mln zł z 1,8 mln zł. Czas pokaże, czy restrukturyzacja przynosi dalsze pozytywne efekty. Dane za IV kwartał 2025 r. nie są jeszcze znane. W najbliższych tygodniach spółka powinna podać raport bieżący z terminami publikacji raportów okresowych w 2026 r.
Wycena rynkowa grupy Mentzen sięga obecnie 34 mln zł. Kurs jest niższy niż podczas IPO, ale warto mieć na uwadze, że w ostatnich latach NewConnect został w tyle względem rynku głównego GPW. Tam indeksy szybowały, natomiast NCIndex (główny indeks NewConnect) porusza się w trendzie bocznym. Jest o kilka procent niżej niż latem 2024 r.
