Wtorkowa sesja na GPW na razie upływa pod dyktando sprzedających. WIG20 w połowie notowań był 0,8 proc. i tym samym musi bronić się przed zejściem poniżej 2800 pkt. Niedźwiedziom dowodzi dzisiaj Orlen, którego akcje tanieją o około 2,5 proc. Spadki dzisiaj notują nie tylko największe spółki, ale także średnie i małe. W ich przypadku przecena jest jednak mniejsza. mWIG40 w połowie sesji był 0,3 proc. na minusie, a sWIG80 tracił 0,2 proc. Również jednak w gronie „misiów" nie brakuje dużych rozczarowań. Do nich należy chociażby postawa JSW. Akcje spółki tracą prawie 10 proc. Powodem są wyniki finansowe, a także fakt, że biegły rewident odmówił przeglądu ze sprawozdania.

WIG20 razi dzisiaj słabością na tle innych europejskich rynków. Niemiecki DAX walczy dzisiaj o to by wyjść na plus i nawet mu się to udaje. O godz. 13.00 był symbolicznie nad kreską. Nieco gorzej radzi sobie CAC40, chociaż i tak wypada on lepiej niż WIG20. W jego przypadku spadki sięgają około 0,3 proc.

Wall Street nadal ma się dobrze

O ile Europa ma lekką zadyszkę, tak nadal mocno prezentują się Stany Zjednoczone. S&P 500 zyskał wczoraj prawie 0,3 proc., a Nasad urósł niemal 0,5 proc. Amerykanom nie przeszkadza nawet spór dotyczący finansowania rządu. – Wizja tak zwanego "zamknięcia rządu" w USA już od jutra staje się jak najbardziej realna. Wczorajsze spotkanie Donalda Trumpa z liderami Kongresu nie wniosło wiele, co zresztą było spodziewane. Republikanie chcą wykorzystać opór demokratów w temacie zgody na podniesienie limitu zadłużenia, czyli dalsze finansowanie instytucji (ustawa CR) do zrobienia porządków w amerykańskiej administracji nieco ją odchudzając i niestety być może też ją upolityczniając. Kluczowe pytanie powinno, zatem brzmieć teraz, nie czy będzie shutdown, ale jak długo potrwa taka sytuacja i czy przełoży się negatywnie na amerykańskie aktywa – wskazuje Marek Rogalski, analityk DM BOŚ.

Cofnięcie widać dzisiaj także na rynku złota. Wycena nadal utrzymuje się powyżej 3800 USD za uncję. Drugi dzień przeceny notuje także ropa naftowa. Odmiana WTI zjechała już poniżej 63 USD za uncję.