Aktualizacja: 25.09.2025 18:14 Publikacja: 25.09.2025 17:36
Foto: Fotorzepa
WIG20 ewidentnie ma problem z obraniem kierunku. W środę byki dzielnie walczyły i udało im się zneutralizować nawet wpływ odcięcia dywidendy od akcji PZU. W dużej mierze był to efekt rewelacyjnej postawy spółki KGHM. W czwartek WIG20 też miał swojego bohatera, ale tym razem było to za mało, aby nasz flagowy indeks obronił się przed spadkami.
Od początku dnia mieliśmy do czynienia z kolorem czerwonym na GPW. Szczególnie mocno świecił on w przypadku największych spółek. WIG20 w pierwszej części notowań tracił ponad 0,5 proc. Niestety później było jeszcze gorzej. Indeks blue chips momentami spadał nawet ponad 1 proc., schodząc tym samym poniżej 2800 pkt. Coraz mocniej kolor czerwony świecił także w przypadku średnich i małych spółek, chociaż i tak prezentowały się one lepiej niż WIG20. Również inne europejskie indeksy notowały spadki, a dodatkowo od przeceny zaczął się także dzień na Wall Street. To oznaczało, że dla naszego rynku próżno było szukać jakiegoś ratunku i można było tylko patrzeć, jak głęboka będzie przecena. W przypadku indeksu WIG20 wyniosła ona ostatecznie 1,1 proc. Spadki zaliczyły także mWIG40 oraz sWIG80. Ten pierwszy stracił na wartości 0,5 proc., zaś drugi 0,3 proc. Na uwagę zasługują wysokie obroty, które wyniosły aż 2,2 mld zł.
Czytaj więcej
Dane makro z USA wpłynęły na dolara, a pośrednio także na złotego.
Tak jak jednak zostało to wspomniane na początku, nie zabrakło jednak też i pozytywów. Do nich należy zaliczyć zachowanie firmy Pepco, której akcje zyskały na wartości aż 13,8 proc. Wszystko to działo się przy gigantycznych (190 mln zł) jak na tę spółkę obrotach
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
WIG20 ewidentnie ma problem z obraniem kierunku. W środę byki dzielnie walczyły i udało im się zneutralizować nawet wpływ odcięcia dywidendy od akcji PZU. W dużej mierze był to efekt rewelacyjnej postawy spółki KGHM. W czwartek WIG20 też miał swojego bohatera, ale tym razem było to za mało, aby nasz flagowy indeks obronił się przed spadkami.
W środę krajowy parkiet jest w ścisłej czołówce najmocniej przecenionych europejskich rynków akcji. O nastawieni...
W najbliższych dniach GPW ma podjąć decyzję, czy faktycznie 10 listopada ruszy nowy system transakcyjny na warsz...
Wtorkowy poranek przyniósł wzrosty na GPW. Pełnym blaskiem nadal świeci złoto, które kontynuuje swój marsz "na p...
Zawirowania geopolityczne coraz mocniej wpływają na biznes giełdowych spółek. Niektóre całkowicie zmieniają prof...
Fatalna postawa banków przeszkodziła w odbiciu krajowych indeksów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas