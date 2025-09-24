Zbliża się chwila prawdy dla systemu WATS

Do startu nowego systemu giełdowego WATS zostało już jedynie półtora miesiąca. W teorii wszystko powinno być już dopięte prawie na ostatni guzik. W praktyce jednak pojawiają się kolejne wątpliwości i pytania, a to najważniejsze brzmi: czy faktycznie system ruszy 10 listopada?

Reklama Reklama

Atmosfera jest napięta, bo gra idzie o wielką stawkę, a margines błędu jest praktycznie zerowy. I chociaż nikt głośno tego nie mówi, to start systemu 10 listopada wydaje się być niemożliwy. Co na to GPW? Powołuje się na słowa prezesa Tomasza Bardziłowskiego, który podczas sierpniowej konferencji wynikowej podkreślał, że ostateczna decyzja dotycząca tego, czy system faktycznie ruszy 10 listopada, czy też nie, ma zapaść pod koniec września. Według obowiązującego wciąż harmonogramu na koniec września GPW ma bowiem potwierdzić z branżą maklerską gotowość do wdrożenia systemu. Z tego punktu widzenia od ostatecznej decyzji dzieli nas kilka dni, chociaż niewykluczone, że poznamy ją jednak w pierwszych dniach października.

Oficjalnie wszyscy nabrali wody w usta i czekają na ruch ze strony GPW. W nieoficjalnych rozmowach przedstawiciele branży maklerskiej uważają jednak, że decyzja może być tylko jedna: przesunięcie startu systemu. W ostatnim czasie wśród domów maklerskich prowadzona była nawet anonimowa ankieta, która miała pokazać, ile czasu brokerzy potrzebują na finalną fazę testów systemu, a to dawałoby odpowiedź na to, kiedy realnie można myśleć o uruchomieniu WATS.

– Prace oczywiście postępują, przeprowadzane są kolejne testy, ale nadal nie są to testy, które faktycznie w pełni oddawałyby realia rynkowe. Idziemy w dobrą stronę, ale nie wierzę w to, że w listopadzie uda się przejść na WATS – mówi szef jednego z biur maklerskich.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z GPW. Rozmawiamy, usuwamy błędy, weryfikujemy poziom zaawansowania prac. Widać zrozumienie po obu stronach, ale bezpieczne wdrożenie systemu w listopadzie wydaje się po prostu nierealne. Uważam, że potrzebujemy około sześciu miesięcy od zamrożenia systemu na to, by faktycznie rzetelnie przeprowadzić testy. Problem w tym, że nadal ciężko jest mówić o zamrożeniu systemu. Dostawcy oprogramowania wskazują, że zrealizują swoje zadania na początku października. Teoretycznie więc dopiero w listopadzie będziemy naprawdę gotowi do wszystkich testów – podkreśla kolejny z naszych rozmówców.