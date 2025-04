Historia pisze się na naszych oczach. WIG w końcu zdobywa 100 tys. pkt

100 tys. pkt zostało zdobyte. Pytanie co dalej? - Styl odbicia na GPW prezentuje się doprawdy imponująco, nawiązując wyraźnie dynamiką do niedawnej, agresywnej realizacji zysków. Na wykresie tygodniowym WIG rysuje się bowiem trzecia z rzędu biała świeca, której zamknięcie wypada na nowych maksimach hossy. Z sygnalnego punktu widzenia oznacza to, że krajowym akcjom wciąż daleko do przesilenia – i tak pozostanie, dopóki kurs WIG (w ujęciu tygodniowym) nie zamknie się poniżej około 89 tys. pkt – mówi Piotr Kaźmierkiewicz, analityk BM Pekao.

Czy możliwe są kolejne rekordy? - Skoro mamy go dziś, to wzrost indeksu o kolejne np. 0,1 proc. tworzy kolejny rekord, więc nie jest to problemem. Naturalnie, dla inwestorów ważna jest możliwa skala aprecjacji w najbliższej przyszłości. Sprzyja nam wyróżniający się wzrost gospodarczy Polski na tle Europy, ale i dużej części świata. Kluczowe będzie, na ile zyski spółek notowanych na naszej giełdzie będą ten wzrost odzwierciedlać. Trzymamy kciuki – mówi Michał Szymański.