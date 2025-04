Co może czekać amerykańskie indeksy giełdowe w nadchodzących dniach?

Wielu analityków jest sceptycznie nastawionych co do szans na trwalsze odbicie na amerykańskich i światowych giełdach w nadchodzących dniach. - Wygląda na to, że inwestorzy ponownie stawiają na wzrosty po wcześniejszej dramatycznej akcji rynkowej, która zdawała się kończyć frenetyczną wyprzedaż. Jednakże w obliczu braku jasności co do ceł i określonego celu ze strony Białego Domu, administracja Trumpa jest w poważnym niebezpieczeństwie utraty kontroli- uważa David Morrison, analityk w Trade Nation.

- Jest zdecydowanie za wcześnie, by stwierdzić, czy zmniejszone spadki na rynkach oznaczają punkt zwrotny, czy też są klasycznym „odbiciem martwego kota”. Podwyższona zmienność sugeruje, że obie opcje są możliwe, zwłaszcza że pojawią się kolejne komunikaty dotyczące ceł, które mogą wpłynąć na nastroje w dowolnym kierunku. Rzeczywiście, wielu inwestorów zauważyło – z pewną irytacją – że w przeciwieństwie do poprzednich kryzysów, gdzie zbieg różnych czynników powodował ekstremalne osłabienie rynku, obecny zestaw wydarzeń wynika głównie z działań jednej osoby. W pewnym stopniu globalne indeksy są zdane na łaskę prezydenta – twierdzi Richard Hunter, szef działu rynków w firmie interactive investor.