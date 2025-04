Początek piątkowych notowań na europejskich giełdach przyniósł spadki

Fatalne nastroje na Wall Street, złoty coraz słabszy

Fatalną sesję zaliczyli wczoraj Amerykanie. Dow Jones stracił prawie 4 proc. S&P 500 spadł 4,8 proc., a Nasdaq niemal 6 proc. Wall Street takich spadków nie widziało od czasów pandemii.

- W odpowiedzi na rosnącą awersję do ryzyka inwestorzy zwrócili się ku bezpiecznym aktywom, szczególnie obligacjom skarbowym. Wzmożony popyt na rynku długu doprowadził do wzrostu cen obligacji, a tym samym – do spadku ich rentowności. Rentowność amerykańskich obligacji 2-letnich spadła o 19 punktów bazowych, a 10-letnich – o 15 punktów bazowych. Obserwujemy również dalsze osłabienie dolara, który względem euro stracił od początku roku już ponad 6 proc – zauważa Michał Poleszczuk z DI Xelion.

Również piątkowy poranek przynosi osłabienie dolara, ale i w tym przypadku ruch należy uznać za symboliczny, w szczególności zestawiając go z czwartkowymi ruchami. Para EUR/USD utrzymuje się jednak powyżej poziomu 1,10.

Poranek przynosi dalszą słabość złotego. Nasza waluta traciła do euro po godz. 9.00 około 0,4 proc. i za wspólną walutę trzeba było płacić 4,24 zł. Z jednej strony jest to pochodna zawirowań rynkowych, a z drugiej – to także efekt gołębiego zwrotu w wykonaniu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Dolar rano był wyceniany na 3,83 zł.