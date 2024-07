„Wskaźnik Warrena Buffetta” rozgrzany do czerwoności

– Z drugiej strony w mojej opinii „wskaźnik Buffetta” nieco zdezaktualizował się w obecnym otoczeniu, ponieważ porównujemy kapitalizację amerykańskich korporacji, które działają na całym świecie i generują znaczną część przychodów spoza USA, do wartości gospodarki wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Nie mamy tu więc porównania działającego w tych samych kategoriach – podkreśla.

Problematyczna jest też próba oszacowania, na ile obecne wyceny gigantów technologicznych wpływają na odczyty wskaźnika. Obecna hossa na amerykańskim rynku akcji to zasługa dość nielicznej grupy podmiotów, które pozwalają na nowe rekordy indeksów S&P 500 czy Nasdaq. Jeśli jednak spojrzymy np. na zachowanie Russell 2000, to zobaczymy już nieco inny obraz rynku.

Zadyszka hossy

Nie zmienia to jednak faktu, że hossa na światowych rynkach trwa już naprawdę długo i coraz częściej mówi się o nieuchronnej mocnej korekcie lub nawet zmianie trendu. Giełdy najwyraźniej dostały zadyszki, o czym świadczy chociażby zachowanie rodzimego indeksu. Od jesieni 2022 r. WIG idzie w górę, w maju wyznaczył historyczny szczyt. Nie udało mu się go na razie pokonać. Co więcej, jest od niego coraz dalej po lipcowej korekcie. A przecież historycznie rzecz biorąc, lipiec był stosunkowo dobrym miesiącem na warszawskim parkiecie pod względem osiąganych stóp zwrotu.

Do myślenia daje też korelacja indeksów z zachowaniem gospodarek. Co do zasady giełda dyskontuje sytuację w realnej gospodarce z około półrocznym wyprzedzeniem.