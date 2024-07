Plany rządu Keira Starmera

- Spodziewamy się, że brytyjskie aktywa powinny cieszyć się powodzeniem w nadchodzących tygodniach, jeśli spadek i tak już umiarkowanej niepewności politycznej doprowadzi do poprawy nastrojów biznesowych i konsumenckich. Zwyżkom może dodatkowo pomóc również ewentualna retoryka Partii Pracy wspierająca bliższe relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. To było jednym ze źródeł optymizmu dla uczestników rynku przed wyborami — wskazuje Matthew Ryan, szef działu analiz rynkowych Ebury.

Czytaj więcej Gospodarka Gospodarka uderzona brexitem. Brytyjczycy dawno nie byli tak niezadowoleni Środa była ostatnim dniem kampanii wyborczej w Wielkiej Brytanii. Z sondaży wynika, że po 14 latach konserwatyści oddadzą władzę labourzystom, a premierem będzie przywódca Partii Pracy, Keir Starmer.

- Uwaga przeniesie się teraz na pierwsze 100 dni rządów Sir Keira Starmera i na to, jak będzie on wdrażał swoje plany wzmocnienia wzrostu gospodarczego i poprawy jakości usług publicznych. Inwestorzy będą się temu przyglądać, by upewnić się, że Keir Starmer podtrzyma swój przekaz o „stabilności” oraz rozsądku fiskalnym. W innym wypadku może on się przekonać, że inwestorzy z rynku obligacji są czujni. Ostatecznie to rynek obligacji będzie determinował politykę fiskalną rządu Partii Pracy, a nie jego większość parlamentarna — prognozuje Kathleen Brooks, analityczka XTB.