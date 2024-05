Jakie są plany producentów gier komputerowych

„Polaris” to duża gra, która otworzy nową wiedźmińską trylogię. Na koniec kwietnia pracowało nad nią 407 deweloperów. Termin premiery „Polarisa” nie jest jeszcze znany. Analitycy DM BDM spodziewają się, że gra wejdzie do fazy produkcji prawdopodobnie na przełomie III i IV kwartału 2024 r., a zadebiutuje najszybciej w 2027 r. Jeszcze w 2024 r. oczekują pierwszych tzw. bitów marketingowych.

W trakcie pierwszych trzech miesięcy 2024 r. przychody CD Projektu wyniosły 227 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami rynku. Z kolei zysk operacyjny przebił prognozy o kilka procent, a zysk netto o 33 proc. Był o 44 proc. wyższy niż przed rokiem.

Inni spadkowicze

Dwie kolejne najmocniej przecenione w środę spółki z indeksu WIG-gry to CI Games oraz Huuuge. To pierwsze studio rano podało wyniki za I kwartał 2024 r. Były znacznie lepsze rok do roku, ale najwyraźniej oczekiwania rynku były jeszcze wyższe. Studio wypracowało 11,1 mln zł EBITDA wobec 1,2 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 21,8 mln zł wobec 9,8 mln zł w analogicznym okresie 2023 r. Ten wzrost to efekt październikowej premiery gry „Lords of the Fallen”. Jej sprzedaż stanowiła 59 proc. całości przychodów. – Optymistycznie oceniamy długoterminowe perspektywy rozwoju spółki. Podtrzymujemy daty premier – poinformował prezes CI Games Marek Tymiński.

W przypadku Huuuge wyniki za I kwartał 2024 r. były zbliżone do oczekiwań rynkowych. W tym roku studio planuje inwestować w swoje flagowe gry. W efekcie skorygowany wynik EBITDA i skorygowana marża EBITDA mogą być niższe rok do roku, ale – jak deklaruje spółka – nadal na wysokim poziomie. W ujęciu całorocznym Huuuge spodziewa się przychodów zbliżonych do 2023 r.

Rosnące rodzynki

Nie wszystkie spółki z WIG-gry w środę taniały. Pozytywnie wyróżniały się m.in. akcje Bloober Teamu, 11 bit studios oraz PCF Games. W Blooberze paliwem do wzrostów są dobre wyniki za I kwartał. Widać w nich m.in. duży wzrost przychodów: o 39 proc., do 42,4 mln zł. To przede wszystkim efekt rozliczenia poszczególnych etapów produkcji gier, realizowanych przez Bloobera w ramach umów z wydawcami. Z kolei zysk netto grupy urósł niemal pięciokrotnie, do 15,5 mln zł.

– Nasze rekordowe wyniki pokazują, że idziemy w dobrym kierunku. Nie tylko umacniamy pozycję w branży, ale przeskakujemy do znacznie wyższej ligi. Dzięki temu możemy tworzyć coraz większe produkcje, ale przede wszystkim mamy stabilny biznes, którego nie wywróci nawet mocne uderzenie, o jakie nietrudno w tych czasach – komentuje Piotr Babieno, prezes Bloober Teamu.