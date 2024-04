Krótkotrwałe nerwy na giełdach. Dino najmocniejsze w WIG20

Anna Bryłka, kandydatka Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zadeklarowała, że gdyby rozpisano referendum i kraj byłby do tego gotów, to ona zagłosowałaby za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. W rozmowie z RMF FM przekonywała, że w związku z unijną polityką koszty obecności Polski w UE rosną, a proces federalizacji przyspieszył.