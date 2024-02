S&P500 mimo turbulencji trzyma się dzielnie, stres zniknął z rynków finansowych

Miliardy z uprawnień do emisji CO2 trafiły do budżetu. W ciągu dekady to ponad 100 mld

W ciągu 10 lat do budżetu państwa trafiło ponad 107 mld zł ze sprzedaży uprawień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu takimi uprawieniami. Jak wynika z najnowszych danych, do których dotarła „Rzeczpospolita”, tylko w 2023 roku do budżetu trafiło 24,4 mld zł.