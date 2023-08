GPW: najlepsze w historii I półrocze pod względem przychodów

Było to najlepsze półrocze w historii GK GPW - podkreśla giełda. Przychody kwartalne wzrosły rok do roku o 11,7 proc., a półroczne o 6,5 proc. nowych inicjatyw biznesowych oraz presją inflacyjną.

– Skonsolidowane przychody w I półroczu 2023 r. wzrosły o 6,5 proc. w ujęciu rok do roku. Było to najlepsze pod tym względem półrocze w historii GK GPW. Cieszą nas systematycznie rosnące przychody, szczególnie, że w głównej mierze są efektem odnotowywanych przez nas przychodów z nowych linii biznesowych - Armenia Securities Exchange (AMX), GPW Logistics i GPW Tech – które w tym półroczu wyniosły łącznie 20,0 mln zł. To również efekt naszej poprzedniej strategii, w której stawialiśmy na dywersyfikację i nowe obszary biznesowe. W latach 2023-2027 planujemy kontynuować te założenia na równi z transformacją modelu operacyjnego w celu zwiększenia efektywności kosztowej – powiedział Adam Młodkowski, członek zarządu GPW.

W II kw. GK GPW wypracowała 110,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 44,0 mln zł, zysk operacyjny 35,6 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 45,0 mln zł. Jak podkreśla giełda, wzrost jest efektem przychodów z nowych linii biznesowych (łącznie 10,4 mln zł w II kw. 2023 r.) oraz wyższych przychodów z rynku finansowego, przy jednoczesnej stabilizacji przychodów z rynku towarowego.

W 2022 r. skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 144,96 mln zł wobec 161,25 mln zł rok wcześniej.