MacDonald's chce przyciągnąć nowych klientów

Z danych za pierwszy kwartał wynika bowiem, że co prawda wyższe ceny podwyższyły średni rachunek, ale zmalała liczba konsumentów stołujących się w McDonald’s. Koncern zdecydował więc, że musi jakoś przyciągnąć klientów.

- Dobra jakość za przystępną cenę były zawsze znakami rozpoznawczymi marki McDonald’s. To siła i obietnica Złotych Łuków – powiedział CNBC, komentując promocję za 5 dolarów, John Palmaccio, właściciel i operator lokali franczyzowych McDonald’s i prezes Operators National Advertising Fund.

Krótki czas obowiązywania oferty w USA to spora różnica w stosunku do podobnego zestawu dostępnego w ofercie polskiego McDonald’s. Super Combo, bo o nim mowa, kosztuje porównywalnie (od 19 zł) i oferuje większy wybór kanapek choć bez nuggetsów do wyboru. Dodatkowo oferta polskiego oddziału giganta fast food jest dostępna do odwołania i póki co nie zapowiada się, że się zakończy.