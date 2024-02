WcDonald’s trafi do McDonald’s. Na celowniku giganta fani anime

Przez dziesięciolecia w mangach oraz filmach i serialach anime odwrócone łuki marki McDonald’s i logo WcDonald’s w oczywisty sposób nawiązywało do marki fastfood z USA. Dzięki temu prostemu zabiegowi bohaterowie fikcyjnych historii byli bliżej czytelników, a kreowane w komiksach i animacjach światy nieco bardziej realne. Teraz McDonald’s, we współpracy z agencją Wieden+Kennedy New York przygotował specjalna kampanię reklamową, która fanom anime i mangi z pewnością się spodoba (i na pewno znajdzie też grono krytyków).

McDonnald`s zarabia na filmach

Klienci sieci restauracji szybkiej obsługi w miejscach, w których obowiązuje promocja, będą mogli kupić WcNuggets z pikantnym sosem chili z limetką. Specjalny sos, podobnie jak ten opracowany niegdyś dla promocji filmu Mulan, będzie edycją limitowaną. Serwis AdWeek zwraca uwagę, że sos „Mulan” co jakiś czas powraca ostatnio w krótkich seriach dzięki serialowi Rick&Morty.

Na sprzedaży WcNuggetsów się nie skończy. W Los Angeles będzie można także wziąć udział w wydarzeniu, w którym przy wykorzystaniu mappingu projekcyjnego postacie z anime będzie można zobaczyć „na żywo” przy stolikach. Bilety na to wydarzenie będą dostępne od 28 lutego, podczas gdy cała kampania zacznie się 26 lutego i potrwa do 18 marca.

- Naszym celem jest, aby fani anime czuli się zauważeni i doceniani, a także wzbudzić ciekawość u osób mniej zaznajomionych z tym światem – stwierdziła JJ Healan, wiceprezeska ds. marketingu, marki, treści i kultury w McDonald’s w rozmowie z serwisem AdWeek.