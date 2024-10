Przez dekady UE budowała politykę regionalną opartą na zasadzie konwergencji, czyli podnoszenia poziomu rozwoju terenów biedniejszych. Miała wypracowaną metodologię, instrumenty negocjowania programów z rządami i regionami, kryteria przyznawania pieniędzy. Celem takiej polityki było też przybliżanie UE do obywateli: władze lokalne były wciągane w pisanie programów operacyjnych i widać było efekty unijnych pieniędzy w terenie. Teraz przewodnicząca KE proponuje wyrzucenie tego do kosza i wprowadzenie metody transakcyjnej: rząd przeprowadza reformy, w zamian dostaje pieniądze i dzieli je między sektory.

Rewolucja Ursuli von der Leyen problemem dla Polski. Władze lokalne boją się centralizacji

— Pilnie potrzebujemy nowych inwestycji i rozwiązań, a zatem i funduszy, dostępnych szybko, łatwo i elastycznie na poziomach, gdzie one występują czyli na szczeblu gmin i powiatów, w zakresie dostosowanym do ich potrzeb — mówi „Rz” Hanna Zdanowską, prezydentka Łodzi, członkini Europejskiego Komitetu Regionów. — Centralizacja czy nacjonalizacja polityki spójności w czasach postępującego globalnego kryzysu politycznego może stać się bardzo groźną pułapką — dodaje.

Czytaj więcej Dyplomacja Wielka Brytania znów zbliży się do UE? Keir Starmer w Brukseli będzie rozmawiał o resecie Brytyjski premier Keir Starmer 2 października po raz pierwszy od objęcia urzędu szefa rządu będzie rozmawiał z szefową KE, Ursulą von der Leyen, na temat takich kwestii jak stosunki handlowe, bezpieczeństwo i swobodny przepływ młodzieży - informuje Reuters.

Wielu państwom UE taka reforma może się podobać. — Już w liście opisującym misję dla Serafina von der Leyen napisała, że pieniądze będą za reformy. Czy to koniec polityki regionalnej? Nam się to podoba — mówi „Rz” dyplomata jednego z państw płatników netto. Według niego to ogranicza pole działania Serafina. — On jest bardzo kompetentny, ale będzie się musiał poruszać w wyznaczonych przez von der Leyen granicach — dodaje.

Ścisła kontrola nad polskim komisarzem Piotrem Serafinem

A plan niemieckiej przewodniczącej daje bezpośredni nadzór w sprawie projektu budżetu jej samej i sekretarz generalnej KE, która jest urzędniczką całkowicie zależną od von der Leyen. W dokumencie, który wiedzieliśmy, przewidziane jest stworzenie komitetu sterującego, w którym oprócz Serafina będą wspomniane dwie osoby.