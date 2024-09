Paweł Bojko, wiceprezes EFL: Leasing chce deregulacji

To, co było trudne w świecie rzeczywistym, stało się możliwe w świecie wirtualnym. Na przykład z Credit Agricole Bank Polska stworzyliśmy wspólną Strefę Biznesu, gdzie klient może wejść, obejrzeć i nabyć zarówno usługi bankowe, jak i te związane z finansowaniem środków trwałych (leasing czy najem). To jest o tyle przełomowe, że integruje duże pakiety usług finansowych.

Teraz branża czeka na pakiet deregulacyjny? Ryszard Petru zapowiedział w Karpaczu, że takie zmiany mogą się pojawić. Chodzi o to, żeby podpisanie umowy było tańsze i zdalne.

Tak. Będzie dopuszczalne zawarcie umowy leasingowej w oparciu o formę dokumentową, gdzie dokumentem jest każdy nośnik, inny niż dzisiaj papier. Tym nośnikiem może być cokolwiek: nagranie, wideorozmowa, przestrzeń wirtualna. Grunt, żeby obie strony umówiły się, że tak robią i się na to zgodziły. Dzisiaj jest to niedozwolone. Paradoksem jest, że banki mogą sobie na to pozwolić, a leasing nie. Utknęliśmy w przestrzeni formalno-prawnej i próbujemy to zmienić.

Partner rozmowy: Związek Polskiego Leasingu