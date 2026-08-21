W środę rząd – ustami premiera Donalda Tuska oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego – zapowiedział, że od 2027 r. ma obowiązywać w Polsce zmieniony system podatkowy. Nowe regulacje zakładają o ok. 10 mld zł niższe wpływy z tytułu PIT, które mają być pokryte wyższymi obciążeniami m.in. dla firm.

Reklama Reklama

Domański, pytany w środę, jak taki ruch będzie przyjęty przez agencje ratingowe, wskazał, że rząd liczy na ich „delikatnie pozytywną” reakcję.

S&P: zasadniczo bez wpływu

Zapowiedzi rządu o przemodelowaniu krajowego systemu podatkowego zbiegają się w czasie z planowaną publikacją przez agencję Fitch kolejnego przeglądu stanu i perspektyw polskich finansów publicznych.

Publikacja ta zaplanowana jest na piątek wieczór. Analitycy rynkowi w przeważającej większości spodziewają się utrzymania dotychczasowego ratingu na poziomie A minus (A-) oraz zachowania jego negatywnej perspektywy.

Komentując dla „Rzeczpospolitej” zmiany w PIT i CIT, agencja S&P Global Ratings zakłada, że będą one neutralne dla finansów publicznych.

„Biorąc pod uwagę oświadczenia rządu z tego tygodnia, przewidujemy, że zmiany podatkowe będą miały zasadniczo neutralny wpływ na deficyt budżetowy i wzrost długu publicznego Polski” – czytamy w przesłanym nam w czwartek komentarzu S&P.

Czytaj więcej Polityka Polacy oczekiwali od Tuska innych zmian podatkowych. Sondaż dla rp.pl Rząd chce podnieść próg podatkowy w PIT do 130 tys. zł i wprowadzić nową stawkę 24 proc. dla zarabiających do 150 tys. zł rocznie. Z sondażu SW Res...

Będą głębsze zmiany w CIT?

Informacje, które rząd przekazał w środę, mogą nie być jednak jedynymi w tym tygodniu, które będą dotyczyć reformy architektury podatkowej w Polsce. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, rząd być może zdecyduje się na głębsze zmiany w CIT. Mogłyby one nastąpić już po 2027 r., a być oficjalnie ogłoszone przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.

Eksperci S&P Global Ratings podkreślają, że patrzą na polskie finanse publiczne w długim horyzoncie czasowym, przekraczającym 2027 r.

„Zwracamy uwagę, że rząd wyraził również ostrożność przed pogłębianiem deficytu budżetowego w 2027 r. i będziemy monitorować proces legislacyjny oraz, ostatecznie, implikacje dla ścieżki fiskalnej Polski od 2027 r.” – piszą w komentarzu dla „Rz”.

Obecnie Polska posiada w oczach agencji Fitch rating na poziomie A- z perspektywą negatywną. Ocena ta została wystawiona Polsce we wrześniu 2025 r. i podtrzymana w lutym 2026 r.

Z kolei agencja ratingowa S&P, od maja 2026 r., utrzymuje rating Polski na poziomie A-/A-2 dla zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 dla waluty krajowej, z perspektywą stabilną.