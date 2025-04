Te firmy audytorskie rozdają karty na giełdzie

– W segmencie JZP można zaobserwować rotację największych firm audytorskich na korzyść mniejszych podmiotów (pierwsze dziesięć firm). Wynika to z jednej strony z faktu, że usługi doradcze są bardziej rentowne i wiążą się z mniejszą odpowiedzialnością, a największe firmy audytorskie posiadają odpowiednie zasoby i szerokie zaplecze doradcze do ich świadczenia – mówi Jarosław Bochenek, partner z działu audytu ogólnego, dyrektor biura w Krakowie z Forvis Mazars Polska. Dodaje, że z drugiej strony mniejsze firmy audytorskie na przestrzeni ostatnich lat zdołały pozyskać podobnej jakości kadry jak największe podmioty, co wynika z charakterystycznego dla branży audytorskiej przepływu pracowników pomiędzy firmami, kumulacji już zdobytej wiedzy oraz korzystania z nowoczesnych technologii poprawiających efektywność pracy. Należy oczekiwać, że podobny trend „zmiany warty” audytorów obsługujących JZP się utrzyma.

– Komitety audytu i rady nadzorcze zaobserwowały, że mogą zaangażować mniejszego audytora na korzystniejszych warunkach finansowych, oferującego podobną jakość usług, pozostawiając sobie jednocześnie możliwość zaangażowania dużych firm audytorskich do specjalistycznych projektów i nie ryzykując ewentualnymi problemami ze świadczeniem usług niedozwolonych – mówi Bochenek.

Wiele wskazuje, że jesteśmy blisko docelowej struktury rynku. Największe spółki są i będą obsługiwane co do zasady przez wielką czwórkę, a segment podmiotów średnich i małych także przez średnich audytorów.

– W mojej ocenie średnie firmy audytorskie raczej nie będą badać największych spółek giełdowych i nawet nie jest to kwestia kompetencji – te bez wątpienia w firmach średniej wielkości istnieją – co raczej dostępnych zasobów – podkreśla Maciej Czapiewski, partner zarządzający i prezes HLB M2 Tax & Audit. Dodaje, że w przypadku firmy średniej wielkości pozyskanie tak dużego klienta stanowiłoby duże wyzwanie organizacyjne. A w przypadku jego późniejszej utraty mogłoby grozić wręcz kryzysem, koniecznością restrukturyzacji zatrudnienia.

– W mojej ocenie największe firmy to naturalny klient dużych firm audytorskich, choć w wyjątkowych sytuacjach mogą się pojawić trudności z zachowaniem niezależności, gdy wszystkie firmy z wielkiej czwórki utraciły, w ramach swojej sieci, niezależność i nie mogą realizować usługi rewizyjnej. Wówczas pojawia się, w sposób wymuszony, konieczność zatrudnienia innego audytora – podsumowuje.