Polska w ścisłej czołówce. Ten rok ma być dobry

Z badania KE wynika, że dla 66 proc. mikro-, małych i średnich firm (MŚP) w Polsce leasing stanowi najważniejsze źródło finansowania. Drugim najczęściej wskazywanym instrumentem jest linia kredytowa (55 proc.). Kredyt bankowy jest istotny dla 35 proc., a dotacje dla 39 proc.

Wynik polskiego leasingu ustawia nas w ścisłej czołówce krajów Unii Europejskiej. Przed nami jest tyko Finlandia, w której 69 proc. MŚP deklaruje, że leasing jest istotnym źródłem finansowania. Z kolei za nami są Szwecja i Niemcy ze wskaźnikiem na poziomie 58 proc. Najmniej MŚP wskazuje na leasing na Cyprze – 23 proc., natomiast średnia dla całej UE to 50 proc. Najczęściej na istotność leasingu w Europie wskazują firmy z branży przemysłowej i budownictwa.

– Nie od dziś wiemy, że leasing jest kluczowym instrumentem do finansowania inwestycji przedsiębiorstw w Polsce. Odgrywa kluczową rolę dla mikro-, małych i średnich firm. W ciągu dziesięciu lat odsetek firm wskazujących na istotność leasingu wzrósł o 9 pkt proc. Cieszy nas utrzymujące się zaufanie, jakim przedsiębiorcy obdarzają leasing. Jako branża jesteśmy gotowi na to, aby wspierać firmy w ich kolejnych inwestycjach – deklaruje Monika Constant, prezeska Związku Polskiego Leasingu.

Mikrofirmy napędzają rynek leasingu

Z danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL) za 2024 r. wynika, że mikrofirmy (klienci o obrotach do 5 mln zł) stanowiły 54,7 proc. klientów firm leasingowych. Firmy o obrotach od 5 do 20 mln zł to kolejne ponad 18 proc. klientów firm leasingowych. Prawie 73 proc. klientów to zatem firmy mikro, małe i średnie. Leasing jest więc preferowaną formą finansowania dla MŚP, które to przedsiębiorstwa generują niemal 50 proc. PKB w Polsce.