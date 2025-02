– Dlaczego po małe kwoty Polacy udają się do firm pożyczkowych częściej niż do banków? To wynika z faktu zwinności podmiotów oferujących tego typu zobowiązania – zaznacza też w komentarzu dla „Rzeczpospolitej” Rafał Tomkowicz, dyrektor ds. rozwoju Związku Firm Pożyczkowych.

– W bankach co do zasady trzeba spełnić więcej formalności przy ubieganiu się o kredyt. Zauważyły to instytucje pożyczkowe działające w obszarze fintech i swoim zaawansowaniem technologicznym szybko zagospodarowały tę niszę. Wyspecjalizowały się w procesie dostosowanym do szybkiego udzielania małych i krótkich zobowiązań – wyjaśnia Tomkowicz.

Jaka oferta firm pożyczkowych

– Banki odpuszczają sobie segment nikskokwotowy do 1 tys. czy 2 tys. zł – przyznaje też Waldemar Rogowski, główny analityk BIK. – Koszty administracyjne udzielenia i zarządzania kredytem, związane np. z oceną ryzyka, monitoringiem spłacalności itp., są zwykle stałe. Dla banków bardziej opłacalne jest więc udzielać finansowania na wyższe kwoty. Tym bardziej że aż 80 proc. mikropożyczek dotyczy krótkich okresów – zaznacza Rogowski.

– Rzeczywiście, w przypadku mikropożyczek obecnie firmy pożyczkowe wygrywają szybkością, sprawnością i nieco łagodniejszym podejściem, jeśli chodzi o zdolność kredytową – komentuje też Jarosław Sadowski, dyrektor departamentu analiz Rankomat.pl.

Wniosek online o pożyczkę jest łatwy do wypełniania, a odpowiedź przychodzi w kilkanaście minut. Co prawda banki też się chwalą cyfrowym i szybkim procesem dla kredytów gotówkowych na kliknięcie, ale to zwykle propozycje dla stałych, sprawdzonych klientów, a do tego tylko niektóre banki mają w ofercie 15-dniowe czy 30-dniowe pożyczki. Instytucje niebankowe w zasadzie dominują też w płatnościach e-commerce, np. BNPL.